Qualitäts-Wohnen mit Freiflächen

Der neue Gemeindebau Neu in der Ichagasse 38 umfasst 102 Gemeindewohnungen mit ein bis vier Zimmern. Alle Wohnungen verfügen über private Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder – im Erdgeschoss – einen Eigengarten. Unbefristete Mietverträge, keine Eigenmittel und durchdachte Grundrisse machen das Projekt besonders interessant für Familien, Paare und Singles auf Wohnungssuche.

Die Wohnhausanlage ist in drei Stiegen organisiert und barrierefrei erschlossen. Aufzüge, Einlagerungsräume sowie Kinderwagenräume gehören zur selbstverständlichen Ausstattung. Auch an nachhaltige Mobilität wurde gedacht: 130 Fahrradabstellplätze, darunter 23 für Lastenräder, sowie 110 Stellplätze in der Tiefgarage stehen zur Verfügung.

Gemeinschaft, die im Alltag trägt

Was den Gemeindebau Neu auszeichnet, ist das starke Miteinander. Direkt zugängliche Gemeinschaftsgärten, Urban-Gardening-Flächen und Naschhecken laden zum Verweilen ein. In zwei Stiegen entstehen moderne Waschküchen mit „Washing-Lounge“, in der dritten ein großzügiger Gemeinschaftsraum mit Terrasse, ideal für Nachbarschaftstreffen, Feiern oder gemeinsame Aktivitäten.

Ein naturnaher Waldspielplatz und aufgewertete Erholungszonen kommen nicht nur den neuen Bewohnern zugute, sondern auch dem angrenzenden Rudolf-Hitzinger-Hof. So wächst ein lebendiger Treffpunkt für das ganze Grätzl.

Klimafit gebaut für die Zukunft

Auch ökologisch setzt der Gemeindebau Neu Ichagasse Maßstäbe. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme und eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonden. Zusätzlich wird jede Stiege mit einer Photovoltaikanlage samt Batteriespeicher ausgestattet.

Begrünte Dächer, Regenwasserversickerung am Eigengrund und energieeffiziente Bauweise sorgen für dauerhaft niedrige Betriebskosten und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Mit Projekten wie diesem wächst Wiens Gemeindebau weiter. Tausende neue Wohnungen sind bereits entstanden oder in Bau und bieten leistbaren Wohnraum für kommende Generationen.