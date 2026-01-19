Operetten-Raritäten und Musical-Evergreens: Das klingt nach einem Abend voller Leichtigkeit, Herz und Humor. Im Theater L.E.O. servieren Sänger, Schauspieler und Pianistin ein unterhaltsames Potpourri aus Melodien, die ins Ohr gehen und Herzen höherschlagen lassen.

Mit Herz, Humor und Hits durch den Abend

Das Programm „Der süße Soldat und andere Schmankerln“ ist eine liebevoll kuratierte Mischung. Zu hören sind eingängige Klassiker aus Musical-Lieblingen wie „Cabaret“ und „Sound of Music“, schwungvolle Nummern aus der Operette „Wiener Blut“ und dem legendären „Im weißen Rössl“. Ergänzt wird das Programm durch die selten auf Wiener Kleintheater-Bühnen gespielte Operettenrarität „Der Schokoladesoldat“ von Oscar Straus.

Im Zentrum steht „Der Schokoladesoldat“ – eine Operette mit Witz und Tiefgang. 1908 von Oscar Straus komponiert, basiert sie auf dem ironischen Bühnenstück „Arms and the Man“ von George Bernard Shaw. Sie erzählt mit augenzwinkernder Leichtigkeit vom Schweizer Bumerli, der lieber Schokolade als Kugeln bei sich trägt. Dabei gewinnt er mehr Herzen, als ihm lieb ist.

Starke Bühnenpräsenz des Ensembles

Die drei Ensemble-Künstlerinnen und -Künstler verwandeln die intime Bühne des L.E.O. in eine lebendige Welt voller Figuren und Stimmung. Die „Engelsstimme“ Melanie Wurzer bezaubert mit klarem Timbre. Das temperamentvolle Spiel von Jasmin Bilek sorgt für spritzige Farbtupfer. Hausherr Stefan Fleischhacker gibt mit seiner Bühnenpräsenz dem Abend Struktur und Charme. Begleitet werden sie am Klavier von Publikumsliebling Kaori Asahara, deren virtuose Begleitung jedes Lied und jeden Übergang mit Eleganz verbindet.

Ob nostalgische Ohrwürmer oder beschwingte Chansons, das Repertoire ist so vielseitig wie unterhaltend und spricht Operetten- wie Musicalfans gleichermaßen an. Gerade in der dichten, familiären Atmosphäre des little theatre entsteht ein besonders intensives Hörerlebnis, bei dem jeder Ton und jede Nuance unmittelbar wirkt.

„Der süße Soldat und andere Schmankerln“

Mi 21., Fr 23., Di 27. und Sa 31. Jänner 2026, jeweils um 19.30 Uhr

Letztes Erfreuliches Operntheater L.E.O.

Tickets ab 30 Euro gibt’s unter Tel.: +43 (0)680 335 47 32, karten@theaterleo.at, an der Abendkassa oder über Wien-Ticket.