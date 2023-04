Gemeinsam für Penzing: Agenda nun auch im 14ten

Gemeinsam mit Bewohnern und Politik arbeitet die Lokale Agenda 21 Wien (LA21 Wien) an einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Agenda Wien ist bereits in zwölf Bezirken aktiv und nimmt nun ab sofort ihre Arbeit in Penzing auf.

Das fünfköpfige Agenda-Team vor Ort dient ab sofort als Anlaufstelle für alle Ideen und unterstützt dabei, diese in die Tat umzusetzen. „Bei der Lokalen Agenda 21 haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr Lebensumfeld mitzugestalten“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Damit wollen wir dazu beitragen, dass wichtige Zukunftsfragen auf lokaler Ebene gemeinsam mit den Wienerinnen und Wiener erarbeitet werden. Diesen Weg gehen wir auch in Penzing“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Raum für Ideen

Es gibt viele Möglichkeiten, sich und seine Visionen für Penzing einzubringen: Von der Erschaffung neuer Grünräume und Begegnungsorte im Grätzel, über Aktivitäten und Angebote für die Nachbarschaft, bis hin zum Teilen von Ressourcen und dem Austausch von Fähigkeiten. Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin von Penzing, freut sich schon auf den Start der Lokalen Agenda Penzing. „Mitbestimmung ist extrem wichtig, denn schließlich sind es die Menschen direkt vor Ort, die die Grätzel-Expertinnen und -Experten sind. Sich gemeinsam zu engagieren, Seite an Seite zu arbeiten und unseren Bezirk noch besser zu machen, dem blicke ich schon gespannt entgegen.“

Community Leader

Die Lokale Agenda Penzing setzt auf ein neues Modell. Als „Community Leader“ sollen besonders engagierte Penzinger ihre Ideen für ihr Grätzel einbringen können. So etwa der geborene Penzinger Yaşar. Der Besitz der „C3 Lounge“ auf der Hütteldorferstraße. Möchte im Lokal Spieleabende organisieren und dabei mit seinen Gästen über die Zukunft des Grätzels diskutieren. Der Gastronom plant außerdem ein Netzwerktreffen mit allen benachbarten Geschäftstreibenden. Ziel: Aufwertung des Bezirks und eine bessere Lebensqualität für alle Bewohner Penzings.