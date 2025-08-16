Vorhang auf für die Lieblingswirte & Lieblingskaffeehäuser: Wiens größte Gastro-Wahl startet im September – auch als Hilfe für die angeschlagene Branche.

Mehr als 100.000 Votings bei der Wahl zum Lieblingswirt und zum Lieblingskaffeehaus im Jahre 2024 zeigen, dass das Thema in Wien zieht. Was wäre unsere schöne Stadt ohne unzählige Gastrotempel und ohne unsere gemütlichen Kaffeehäuser. „Das ist Teil der Wiener Kultur und auch mit ein Grund, warum sich alle Gäste aus dem In- und Ausland bei uns so wohlfühlen“, betont Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in Wien.

Gute Branchen-Qualität

Und natürlich vergisst Peschta, selbst Gastronom in Hütteldorf, nicht zu erwähnen, wie gut die Qualität der Wiener Gastronomie ist, denn nur mit gutem Schmäh alleine könne man Gäste nicht mehr überzeugen. „Der Humor gehört im Gasthaus mit auf die Speisekarte, aber auch das Rundherum, das Essen, die Getränke, das Service und das Ambiente, alles muss stimmen“, so Peschta.

Bezirksblatt als Gastro-Turbo

Die Aktion „Lieblingswirt und Lieblingskaffee“ des Wiener Bezirksblatts gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren und sie hat im Laufe der Zeit nichts an Wert für die Wiener Gastro-Szene eingebüßt. „Wir geben mit unserer Aktion der Wiener Gastlichkeit die größtmögliche Bühne und bewirken so, dass mehr als eine halbe Million Leserinnen und Leser regelmäßig auf die Wiener Lokale, Cafés, Restaurants und Imbisse hingewiesen werden. Das ist die beste Werbung für die Gastronomie und für die Partner der Aktion“, so Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatts.