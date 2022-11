Gewalt an Frauen: Hier bekommst du Hilfe

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen soll uns bewusst machen, dass auch heute noch Frauen in Österreich nur aufgrund ihres Geschlechts physische, psychische und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Die Gewalt geht dabei meist von Männern – den (Ex-)Partnern oder Familienmitgliedern – aus. In Wien bieten unter anderem der 24-Stunden Frauennotruf, die Wiener Frauenhäuser und natürlich die Polizei Hilfe bei Gewalt.

24-Stunden Frauennotruf

Der 24h-Frauennotruf ist kostenlos, vertraulich und rund um die Uhr unter 01 71 71 9 erreichbar. Geschulte Mitarbeiterinnen leisten rechtlichen und psychologischen Beistand. Wenn gewünscht, begleiten die Mitarbeiterinnen Frauen zu Gerichtsterminen, ins Krankenhaus oder zur Polizei.

Der Notruf steht nicht nur den betroffenen Frauen selbst, sondern auch Angehörigen, Freundinnen und Freunde oder Bekannten offen.

Wiener Frauenhäuser

Der Frauenhaus-Notruf ist unter 057722 rund um die Uhr erreichbar. Die Wiener Frauenhäuser bieten 175 Plätze für Frauen und Kinder an vier Standorten. Noch im Jahr 2022 soll ein fünftes Frauenhaus in Wien eröffnet werden und gut 50 zusätzliche Plätze zur Verfügung stellen. Die Frauenhäuser haben besondere Schutzmaßnahmen für ihre Bewohnerinnen geschaffen. Männer haben hier keinen Zutritt und die Adressen der Frauenhäuser sind geheim.

Frauenzentrum der Stadt Wien

Die Stadt Wien bietet mit dem Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 eine zentrale Beratungsstelle für alle Wienerinnen an. Vor Ort und telefonisch bieten Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen Informationen und Beratung an. Das gesamte Beratungsangebot ist vertraulich und auf Wunsch anonym.

Das Frauenzentrum ist von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr, Freitags von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Telefonisch ist das Frauenzentrum unter +43 1 408 70 66 erreichbar.

Polizei

Wer Gewalt wahrnimmt oder von Gewalt betroffen ist: Die Polizei rufen! Der Polizei-Notruf ist unter 133 erreichbar.