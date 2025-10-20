Was wäre die österreichische Küche ohne Petersilie und Schnittlauch? Der aktuelle Kotányi Gewürz-Report 2025 lässt nur einen Schluss zu: Es würde etwas fehlen.

Es ist wieder soweit. Der Kotányi Gewürzreport 2025 liegt vor und mit ihm die aktuellen Erkenntnisse zu Österreichs Gewürzvorlieben. Die diesjährige Umfrage zeigt, dass die Österreicher wahre Kräutergourmets sind: Die grünen Geschmackskünstler sind wichtiger Teil ihrer Kochroutine. Weil es eben die natürlichen Zutaten sind, die Gerichten Geschmack verleihen (82 %) oder ihn intensivieren (72 %), mit feinem Geruch überzeugen (37 %) und sogar die Kreativität in der Küche anregen (36 %). Ganz zu schweigen vom Wohlfühleffekt, den Gewürze und Kräuter mit ihren gesundheitsfördernden Eigenschaften in vielen Anwendungen bringen.

Mit 54 Prozent Zustimmung ist die Petersilie Österreichs „Küchenkraut des Jahres 2025“. Sie überzeugt mit würzig-frischem, mild-zitronigem Aroma und ist ein wahres Universalgenie – und aus Klassikern wie Semmelknödeln und Petersilerdäpfeln nicht wegzudenken. Aber auch Schnittlauch, der hierzulande für 52 Prozent – unter anderem für das beliebte Butterbrot mit Schnittlauch – unverzichtbar ist, hat einen Fixplatz in Österreichs Küchen.

Danach folgt eine breite Palette an mediterranen Kräutern: Basilikum (41 %), Oregano (38 %), Italienische Kräuter als Gewürzmischung (33 %), und Rosmarin (26 %). Sie alle sind beliebt und finden sich in Gerichten wie Pizza, Pasta sowie Speisen mit Fisch, Fleisch und Gemüse wieder.

Der Kotányi Gewürzreport 2025 ist ab sofort unter diesem Link abrufbar.