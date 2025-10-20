In der Gudrunstraße 192 in Favoriten entsteht ab sofort eines der größten Sicherheitsprojekte der Bundeshauptstadt. Jetzt erfolgte der Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum.

Der Startschuss ist gefallen: Innerhalb der nächsten 21 Monate wird ein neues Sicherheitszentrum für Favoriten entstehen. Das moderne Gebäude wird rund 15.000 Quadratmetern Nutzfläche umfassen. Auf circa 7.000 davon wird künftig die Landespolizeidirektion Wien (LPD Wien) mit vier wichtigen Dienststellen als Hauptmieter einziehen. Dazu zählen die Polizeiinspektion, das Stadtpolizeikommando Favoriten, das Polizeikommissariat Favoriten sowie die Abteilung Süd des Landeskriminalamts.

“Sicherheit ist eines unserer größten Grundbedürfnisse und entsprechend muss der Ausbau der Sicherheit – in jedwedem Aspekt und in jeglicher Lebenslage – stets auch ein Wegweiser der politischen Arbeit sein“, betont Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Moderne Arbeitswelt für Wiens Polizei

Die Landespolizeidirektion Wien war von Beginn an in die Ausführungsplanung eingebunden und wird als Hauptmieter alle drei oberirdischen Etagen belegen und in der Tiefgarage 36 Pkw-Stellplätze sowie Nebenräume nutzen. „Mehr Sicherheit für Wien und Favoriten ist das klare Ziel. Daher wird die Personal-Offensive für Wien fortgesetzt und die Sicherheitseinrichtungen werden modernisiert.“, so Innenminister Gerhard Karner.

Für die Landespolizeidirektion Wien bedeutet das neue Sicherheitszentrum einen zukunftsweisenden Meilenstein. Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hebt hervor: „Mit dem neuen Sicherheitskomplex in Favoriten setzen wir einen wichtigen Schritt in die Zukunft der Wiener Polizei. Moderne Infrastruktur ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für effektive, bürgernahe und zeitgemäße Polizeiarbeit. Ich freue mich, dass wir an diesem Standort ein Gebäude errichten, an dem für mehrere Dienststellen und somit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen geschaffen werden.“

Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sommer 2027 vorgesehen.

Bezirk fordert mehr Polizisten

Bezirksvorsteher Marcus Franz sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: “Auch wenn ich mir – wie viele Favoritnerinnen und Favoritner auch – einen zentralen Standort im Bezirk gewünscht hätte, begrüße ich die Investition in die Sicherheits-Infrastruktur in Favoriten. Gleichwohl kann das neue Zentrum allerdings nur ein erster Schritt sein – eine Aufstockung der Favoritner Polizei durch den Innenminister muss dringend folgen. Sonst bleibt das neue Sicherheitszentrum nur Makulatur!”

Eine Forderung, die Franz auch begründet: “Der Vergleich macht sicher: während österreichweit auf 100.000 Einwohner im Durchschnitt 333 Polizisten kommen, teilt das Innenministerium unserem Bezirk nur 297 Planstellen zu! Diese Verteilung ist zutiefst ungerecht – ein neues Sicherheitszentrum allein ändert daran gar nichts!”