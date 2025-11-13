„2025 kaufen, 2026 einziehen“ – unter diesem Motto lädt Glorit Wohnungssuchende ein, ihren Wohntraum in Angriff zu nehmen. Gerade rechtzeitig zum Jahreswechsel schafft das Unternehmen so einen zusätzlichen Anreiz, den Schritt ins Eigenheim zu gehen. Die Aktion gilt für sämtliche Neubauten mit mindestens drei Zimmern, entscheidend ist das Datum des Kaufanbots.

26.000-Euro-Bonus für Neubauten

Der Preisnachlass ist klar geregelt:

26.000 Euro Rabatt für alle Kaufabschlüsse bis einschließlich 31.12.2025

Gültig für Wohnungen und Häuser (ab drei Zimmern) aus dem aktuellen Portfolio

Nicht anwendbar auf Parkplätze

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Keine rückwirkende Anwendung auf bestehende Verträge

Insgesamt rund 200 exklusive Einheiten stehen zur Auswahl – von modernen Penthouses bis zu eleganten Sommerhäusern an der Alten Donau.

Qualität, die man spürt

Wer Glorit kennt, weiß: Bei dem Bauträger stehen Qualität und Lage im Mittelpunkt.

Die Projekte überzeugen durch:

Niedrigenergiebauweise

Hochwertige Markenmaterialien

Großzügige, lichtdurchflutete Räume

Nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme

Gebaut wird ausschließlich in begehrten Wohnlagen – etwa in den Wiener Bezirken 21., 22. und 23., aber auch in Klosterneuburg oder Groß-Enzersdorf.