„2025 kaufen, 2026 einziehen“ – unter diesem Motto lädt Glorit Wohnungssuchende ein, ihren Wohntraum in Angriff zu nehmen. Gerade rechtzeitig zum Jahreswechsel schafft das Unternehmen so einen zusätzlichen Anreiz, den Schritt ins Eigenheim zu gehen. Die Aktion gilt für sämtliche Neubauten mit mindestens drei Zimmern, entscheidend ist das Datum des Kaufanbots.
26.000-Euro-Bonus für Neubauten
Der Preisnachlass ist klar geregelt:
- 26.000 Euro Rabatt für alle Kaufabschlüsse bis einschließlich 31.12.2025
- Gültig für Wohnungen und Häuser (ab drei Zimmern) aus dem aktuellen Portfolio
- Nicht anwendbar auf Parkplätze
- Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen
- Keine rückwirkende Anwendung auf bestehende Verträge
- Insgesamt rund 200 exklusive Einheiten stehen zur Auswahl – von modernen Penthouses bis zu eleganten Sommerhäusern an der Alten Donau.
Qualität, die man spürt
Wer Glorit kennt, weiß: Bei dem Bauträger stehen Qualität und Lage im Mittelpunkt.
Die Projekte überzeugen durch:
- Niedrigenergiebauweise
- Hochwertige Markenmaterialien
- Großzügige, lichtdurchflutete Räume
- Nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme
Gebaut wird ausschließlich in begehrten Wohnlagen – etwa in den Wiener Bezirken 21., 22. und 23., aber auch in Klosterneuburg oder Groß-Enzersdorf.