Zudem zählt das Unternehmen heuer zu den Top Ten aller untersuchten Betriebe österreichweit. Ein Erfolg, der die Qualität, Professionalität und Menschlichkeit im Recruiting eindrucksvoll unterstreicht.

Arbeiten mit Sinn bleibt Erfolgsrezept

Jährlich werden im Rahmen der größten Recruiting-Studie im DACH-Raum über 1.200 Arbeitgeber anhand von 330 objektiven Kriterien bewertet. Dass die Häuser zum Leben hierbei auf einem Spitzenplatz landen, überraschte intern kaum jemanden – schließlich setzt das Unternehmen seit Jahren auf bereichsübergreifende Zusammenarbeit und gelebte Sinnhaftigkeit im Arbeitsalltag.

Geschäftsführer Mag. Christian Hennefeind betont: „Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich unsere Kolleg*innen entfalten können und so entscheidend zur Weiterentwicklung und zum Erfolg beitragen.“ Die hohe Zufriedenheit im Team gilt als wesentlicher Baustein für den Erfolg.

Ein Team, das gemeinsam gewinnt

Neben der hohen Qualität in der Betreuung ihrer Bewohnerinnen legt das Unternehmen großen Wert auf die Begleitung der Mitarbeiterinnen in allen Lebensphasen – von umfangreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten über Karrierechancen bis hin zu Angeboten für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Bereichsleiter Human Resources Rudolf Tresdner zeigt sich besonders stolz auf das Recruiting-Team: „Viel Innovationsgeist, Professionalität und Empathie – diese Eigenschaften prägen unser Bewerbungsmanagement. Der erneute Branchensieg zeigt, dass wir uns nicht auf Erfolgen ausruhen, sondern stetig an unserer Weiterentwicklung arbeiten.“

Frauenpower auf allen Ebenen

Ein weiterer Schwerpunkt der Häuser zum Leben ist die gezielte Förderung von Frauen. Mit über 70 Prozent weiblichen Mitarbeiter*innen und mehr als 60 Prozent Frauen in Führungspositionen zählt das Unternehmen zu den Vorreitern in der Branche. Durch maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme werden Frauen bestärkt, ihre Karriereziele aktiv zu verfolgen.

Anerkennung, die motiviert

Für Geschäftsführer Christian Hennefeind ist die wiederholte Auszeichnung ein starkes Zeichen: „Dass wir erneut Branchensieger wurden, bestätigt unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Mein Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, die die Häuser zum Leben zu einem Ort machen, an dem Menschen gerne arbeiten und leben.“

Die Häuser zum Leben bieten rund 5.200 Mitarbeiter*innen ein wertschätzendes Umfeld mit vielfältigen Perspektiven – und eine Tätigkeit, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Der erneute Sieg bei BEST RECRUITERS macht deutlich: Hier wird nicht nur exzellent rekrutiert – hier wird gemeinsam Zukunft gestaltet.