Go 4 Gold: Der Weg zum Sieg führt über 269 Stufen

Auf die Plätze, fertig, Stufen! Auch heuer lädt das Haus des Meeres am 17. September zum sportlichen Erklimmen des ehemaligen Flakturms ein.

Auch 2026 heißt es wieder: Stufen statt Laufstrecke! Gemeinsam mit Towerrunning Austria lädt das Haus des Meeres am 17. September zum Erklimmen des ehemaligen Flakturms ein. Im innenliegenden Süd-Stiegenhaus gilt es, vorbei an den tierischen Attraktionen des Hauses, 11 Stockwerke und insgesamt 269 Stufen bis zum Ziel auf dem Rooftop zu bewältigen – ein „Sprint“, der es nicht nur in sich, sondern auch einen guten Zweck hat.

Am “Gipfel” wartet die Dachterrasse © Haus des Meeres

Dem Haus des Meeres ist es ein Anliegen, auch Vereine in der Region zu unterstützen und den Tierschutz zu fördern. Deshalb kommt auch heuer ein Teil des Nenngeldes dem Tierheim Dechanthof zugute. Der gemeinnützige Verein setzt sich mit großem Engagement dafür ein, Tieren eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause zu ermöglichen.

Stufen steigen mit Tradition

Der Treppenlauf im Haus des Meeres hat sich längst als Fixpunkt im österreichischen Towerrunning-Kalender etabliert. Ob ambitionierte Wettkampfsportler oder sportbegeisterte Hobbyläufer: Der ehemalige Flakturm fordert allen Kondition und Durchhaltevermögen ab. Und vielleicht fällt heuer eine neue Bestzeit?

Im Ziel warten auf alle tapferen Läufer Erfrischungen, attraktive Goodie-Bags, die Siegerehrung im 360° OCEAN SKY Restaurant und natürlich der einzigartige Blick über die Dächer Wiens – eine Belohnung für alle, die sich der Herausforderung gestellt haben.

Anmeldung und Infos unter: www.haus-des-meeres.at/zoo/treppenlauf2026