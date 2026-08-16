Wenn’s um die Wurst geht, dann zum “Würstel Pavillion”

Oft sind es kleine Dinge, von denen man sich Großes erwarten darf. Wie vom “Wiener Würstel Pavillion”, der seit Kurzem beim Hietzinger Tor des Schlosspark Schönbrunn geöffnet hat.

Patricia Pölzl betreibt mit “Eh scho wuascht” einen sehr erfolgreichen und bereits weit über die Grenzen des 11. Bezirks bekannten Würstelstand beim Zentralfriedhof. Anstatt sich auf diesem Erfolg auszuruhen, schien sie sich gedacht zu haben: Auf einem Bein steht es sich nicht so gut und dann führte sie ihr Weg in den 13. Bezirk.

“Als ich den kleinen, leerstehenden Pavillon beim Hietzinger Tor entdeckt habe, war für mich sehr schnell klar: Hier könnte doch ein Würstelstand entstehen – ein Ort, an dem gelacht, geplaudert und feine Würstel gegessen werden.”, so Patricia Pölzl. Wer sie kennt weiß, dass zwischen Idee und Umsetzung bei ihr nicht viel Zeit vergeht. Und siehe da: Seit Kurzem findet sich am Platz 9 der “Wiener Würstel Pavillion”.

Klein, aber dafür nur vom Feinsten

Viel Platz ist in dem Pavillion nicht, aber schließlich kommt es nicht auf die Größe an. Was für Pölzl zählt ist das kompromisslos Bekenntnis zur Qualität. “Meine Würste kommen von der Fleischerei Wild aus dem Gaweinstal im Weinviertel und der Fleischerei Windisch aus Wiener Neustadt. Kenner und Carnivoren wissen genau, was das bedeutet und allen anderen sei gesagt: Ausprobieren überzeugt – und zwei Stehtische laden gleich vor Ort dazu ein.

Die Empfehlung der Gastgeberin: “Die Käsekrainer ist und bleibt die beliebteste Wurst am Würstelstand. Für jene die es traditioneller mögen Burenwurst gekocht und/oder Waldviertler gegrillt. Mein Sortiment ist bodenständig, traditionell und unkompliziert gehalten.”

Zwischen himmlischer und irdischer Macht

Der “Wiener Würstel Pavillion” liegt zwar etwas versteckt, aber strategisch nicht ungeschickt. Er hat sich sozusagen genau zwischen der himmlischen und der irdischen Macht positioniert. Sprich: Er liegt zwischen Pfarrkirche und Polizeistation!

Und gefunden wird der Pavillion: “Ich bin bereits sehr liebevoll von vielen Hietzingern aufgenommen worden.” freut sich Pölzl und ergänzt “Ebenfalls Touristen die Schönbrunn besuchen, suchen gezielt nach einem Würstelstand in der Nähe da sie einen solchen auf ihrer Bucket-Liste stehen haben. Da freuen sich einen authentischen Ort zu finden an denen sie auch Einheimische treffen und den sie mit ihrem Besuch im Schlosspark verbinden können.”

Bleibt nur noch eine Frage offen. Wann hat der Pavillion geöffnet? Im Augenblick von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 11 -19 Uhr. Vorbei schauen lohnt sich.

Mehr Infos auf instagram.com/wuerstel.pavillon