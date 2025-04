Gratis-Eis: Eis-Box eröffnet am Wilhelm-Svetelsky-Platz

Am 26. April wird der neugestaltete Wilhelm-Svetelsky-Platz zum Schauplatz von eisigem Genuss: Die Eiserei eröffnet dort ihre neue Eis Box. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart verteilt an alle Simmeringer Eis – solange der Vorrat reicht.

Mit dem neuen Standort der Eiserei soll nicht nur das kulinarische Angebot im Bezirk erweitert, sondern auch das Leben auf dem Platz bereichert werden. Für die feierliche Eröffnung am Samstag ist sogar eine ganz besondere Geste geplant: Der Bezirks-Chef versucht sich höchstpersönlich hinter der Eisvitrine und gibt eisige Köstlichkeiten im Stanitzl oder Becher aus. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Süße Geste: Eis, ausgeteilt vom Bezirks-Chef

Der Wilhelm-Svetelsky-Platz in Simmering hatte im Vorjahr eine umfassende Neugestaltung erfahren und wurde kürzlich offiziell benannt. Aus einer wenig genutzten Fläche wurde ein moderner, einladender Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, Grünflächen und Spielbereichen für Kinder. Die Eröffnung der Eis Box der Eiserei fügt sich mit ihrem zeitgemäßen Design nahtlos in das moderne Konzept ein. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr übernimmt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart persönlich die Eisausgabe. „Der Platz soll leben, und dafür braucht es Ankerpunkte wie die Eis Box“, betont Steinhart.

Die Eiserei: Vom Familienbetrieb zum Bezirksliebling

Die Eiserei, 2015 als kleiner Familienbetrieb gestartet, setzt mit der Eis Box auf ihre zweite Filiale in Simmering und betreibt eine weitere in Zwölfaxing. Die Familie Steinberger, Inhaber der Eiserei, bereitet täglich italienisches Eis frisch zu – mit regionalen Zutaten und ohne künstliche Zusätze. Der neue Standort bietet neben der Eistheke auch Sitzplätze im Freien. Wer am 26. April vorbeikommt, genießt nicht nur köstliches Eis, sondern erlebt auch, wie ein neuer Treffpunkt geboren wird. Familie Steinberger von der Eiserei freut sich auf zahlreiche „Eishungrige“!

Eröffnung Eis Box

26. April 2025

Wilhelm-Svetelsky-Platz, 1110 Wien

Vorbeikommen – Gratis-Eis genießen!

Zwischen 14.30–16.30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

Infos unter www.eiserei.at

Erratum: Wir entschuldigen uns, dass eine Eröffnungsparty mit Live-Musik angekündigt wurde. Der „Fehlerteufel“ hatte sich in der Redaktion eingeschlichen. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr können jedoch alle Simmeringer ein Gratis-Eis genießen – solange der Vorrat reicht.