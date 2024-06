Gratis Schnuppern bei Musiktagen der offenen Tür

Ob ein Instrument erlernen, Singen oder Tanzen: An den Musikschulen der Stadt und den Volkshochschulen finden alle Kreativen ein breit gefächertes Angebot. Von 3. bis 7. Juni gibt es kostenlose Schnuppertage für alle Altersgruppen.

Eröffnet werden die Musiktage der offenen Tür heuer in Favoriten, wo es seit Herbst 2023 einen neuen Musikschulstandort im Bildungscampus Innerfavoriten (Landgutgasse 30) gibt. Bezirksvorsteher Marcus Franz gibt den Startschuss um 17 Uhr auf der Reumädchenbühne (am Reumannplatz), wo Schüler der Musikschulen und der Volkshochschulen bei einem Showprogramm ihr Können zeigen.

Breit gefächertes Kursangebot

Sowohl die Musikschulen als auch die Volkshochschulen bieten eine Vielzahl von Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht. Das Angebot variiert je nach Standort. In den Volkshochschulen ist es in Semester-Kursen (Einzel- und Gruppenunterricht) organisiert. Die Bandbreite reicht von A wie Akkordeon bis Z wie Zither und umfasst auch etwa Stimmbildung oder Chorgesang. Ermäßigte Preise gelten bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. Die Musikschulen bieten stufenweise aufbauenden Unterricht (Altersgrenze 25 Jahre) über das ganze Schuljahr, der in den Folgejahren fortgesetzt wird. Hier sind nur Musikkunde und Elementares Musizieren als Kurse organisiert. Bei Bedarf bieten die Musikschulen auch Sozial- und Geschwisterermäßigungen an.

Musik fördert die Kreativität

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend Christoph Wiederkehr: „Musik kann ein wundervoller Begleiter im Leben sein. Bei den Musiktagen der offenen Tür bieten Musikschulen und Volkshochschulen Wienern aller Altersgruppen die Möglichkeit, kostenlos in das breite Angebot zu schnuppern und das richtige für sich zu finden.“ Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Musik fördert die Kommunikation, sie fördert aber auch Kreativität, Koordination und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe. Alles Dinge, die im Leben wichtig sind und auch im Beruf eine große Rolle spielen. Der neue Musikschulstandort am Neuen Landgut ist eine Bereicherung für Favoriten.“

Auftaktveranstaltung am 3. Juni

16:00 bis 17:00 Uhr : Reumädchenbühne (am Reumannplatz), U1 Station, vis á vis Eisgeschäft Tichy

: Reumädchenbühne (am Reumannplatz), U1 Station, vis á vis Eisgeschäft Tichy 17:30 bis 19:00 Uhr : Vorplatz Bildungscampus Innerfavoriten (Musikschule Favoriten, Landgutgasse 30, 1100 Wien)

: Vorplatz Bildungscampus Innerfavoriten (Musikschule Favoriten, Landgutgasse 30, 1100 Wien) Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in der Musikschule Favoriten (Landgutgasse 30, 1100 Wien) stattfinden.

Weitere Infos und Anmeldung unter Musiktage2024 und Musikschulen Wien.