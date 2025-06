Grün statt Krawatte: Die blühenden Trends zum Vatertag

Am 8. Juni ist Vatertag – und immer mehr Männer freuen sich über florale Geschenke. Statt Socken oder Werkzeug liegt dieses Jahr Mediterranes, Essbares und Duftendes im Trend. Ob für Grillfans, Hobbygärtner oder Terrassenliebhaber: Pflanzen sind 2025 das Geschenk mit Stil.

Blumen zum Vatertag? Ja, bitte! Denn laut Monika Burket vom Wiener Blumengroßhandel wird das Schenken von Pflanzen auch bei Männern immer beliebter. Besonders im Fokus: Pflanzen mit praktischer oder kulinarischer Funktion. Wer gerne gärtnert, freut sich über Gemüse-Setzlinge, Kräuter oder essbare Blüten – wie etwa die Trendtomate „Tommi Sunshine“ oder exotische Duftpelargonien mit Zitronen- oder Cola-Aroma.

Grill & Green: Kräuter für Feinschmecker

Für alle, die am Grill das Zepter schwingen, bieten sich aromatische Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder Oregano an – besonders schön in Steintöpfen oder Weidekörben arrangiert. Kombiniert mit Grillzubehör ergibt das ein stilvolles und nützliches Geschenk.

Mediterranes Feeling für Balkon und Terrasse

Wer seinem Vater ein wenig Urlaubsflair schenken will, liegt mit mediterranen Pflanzen genau richtig. Klassiker wie Olivenbäumchen, Oleander, Bougainvillea oder Zitronenpflanzen bringen südliches Flair ins Zuhause – ideal für sonnige Plätze auf Balkon oder Terrasse.

Fachberatung inklusive

Egal, ob Blumenstrauß oder Topfpflanze – der Wiener Blumengroßhandel steht bei Auswahl und Pflege mit Rat und Tat zur Seite. So bleibt das Geschenk nicht nur schön, sondern auch langlebig.