Von Pop bis Punkrock: Stars bringen die Stadthalle zum Beben

Im Juni reiht sich in der Stadthalle ein Musik-Highlight ans nächste. Billie Eilish, Green Day, Nine Inch Nails oder Santana – sie alle sorgen für ausverkaufte Hallen und Gänsehautmomente. Die Mischung aus internationalen Top-Acts, musikalischer Vielfalt und geballter Bühnenenergie macht den Sommerstart zum Pflichttermin für Musikfans.

Billie Eilish & Tate McRae: Der Sound einer neuen Generation

Gleich zu Beginn des Monats macht Billie Eilish am 6. Juni mit ihrer „Hit Me Hard And Soft“-Tour in Wien Halt. Mit intensiven Songs, klarer Haltung und einer preisgekrönten Show hat sie sich längst zur Stimme ihrer Generation entwickelt. Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft.

Nur zwei Tage später, am 8. Juni, steht Tate McRae auf der Bühne der Stadthalle. Die kanadische Popsängerin und Tänzerin begeistert mit Hits wie „greedy“ und einer Live-Energie, die ihr Millionen Follower weltweit eingebracht hat. Auch dieses Konzert ist ausverkauft.

Emotion pur mit Lara Fabian

Am 11. Juni geht es in der Stadthalle etwas leiser, aber nicht weniger intensiv weiter: Lara Fabian berührt mit ihrer kraftvollen Stimme und zeitlosen Balladen wie „Je t’aime“ ein treues, internationales Publikum. Ihre „Voices Tour 2025“ macht in Wien Station – ein Abend für alle, die Musik fühlen möchten.

Punkrock, laut und doppelt: Green Day feiern Jubiläum

Mit gleich zwei Konzerten am 17. und 18. Juni feiern Green Day ihr 30-jähriges „Dookie“-Jubiläum. Die Punkrock-Legenden aus Kalifornien bringen neben Klassikern wie „Basket Case“ und „American Idiot“ auch neue Songs auf die Bühne. Beide Shows sind bereits restlos ausverkauft – die Stimmung dürfte entsprechend explosiv sein.

Industrial trifft Kult: Nine Inch Nails sind zurück

Lange war es still um sie in Wien, jetzt kehren sie mit voller Wucht zurück: Nine Inch Nails bringen am 27. Juni ihre „Peel It Back“-Tour in die Stadthalle. Seit 2014 hat die Band um Trent Reznor hier nicht mehr live gespielt – umso größer die Vorfreude auf ein intensives Konzert zwischen Noise, Beats und ikonischem Sound.

Latin-Legende Santana beschließt den Konzertmonat

Zum Finale eines hochkarätigen Konzertmonats spielt Carlos Santana am 30. Juni in Wien. Seine Mischung aus Latin-Rock, Blues und Improvisationskunst hat Generationen geprägt. Mit Klassikern wie „Smooth“, „Oye Como Va“ oder „Black Magic Woman“ bringt er noch einmal Sonne, Seele und Spielfreude auf die Bühne.

Tickets sichern – solange noch verfügbar

Viele der Shows sind bereits ausverkauft. Für alle anderen sind Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über wien-ticket.at erhältlich. Wer sich noch einen Platz sichern möchte, sollte schnell sein – der Juni in der Wiener Stadthalle verspricht legendäre Live-Erlebnisse.