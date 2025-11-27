Die “Raus aus dem Asphalt”-Kampagne der Stadt geht munter weiter: Das umgestaltete Hippviertel beim Brunnenmarkt wurde nun von Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Neos-Klubvorsitzender Selma Arapović eröffnet. Das klimafitte Hippviertel ist ein Projekt des Wiener Klimateams.

Bäume und Sitzmöbel

Gemeinsam mit neuen Sträuchern und Gräserbeeten bringen die 27 neuen Bäume frisches Grün in das dicht bebaute Marktgebiet. Insgesamt entstanden fast 500 Quadratmeter neue Grünfläche. Bunte Sitzmöbel, ein Wasserspiel und drei Trinkbrunnen erhöhen die Aufenthaltsqualität. Die Brunnengasse wurde zwischen Thaliastraße und Menzelgasse zur Fußgängerzone. Die Begrünungsoffensive zieht sich weiter in die angrenzende Menzelgasse sowie die Hippgasse.

Offensive geht weiter

„Mit unserer Raus-aus-dem-Asphalt-Offensive haben wir bereits mehr als 340 Projekte in ganz Wien umgesetzt. Und gerade in Ottakring haben wir heuer große Schritte in Sachen klimafitte Umgestaltung gemacht, auf den Klimaboulevard Thaliastraße folgt nun das Hippviertel”, so Stadträtin Ulli Sima, die liebend gerne am Brunnenmarkt einkauft, also die Gegend wie ihre Westentasche kennt. “Ein echtes Highlight sind die bunten Sitzwürfel und die Bodenbemalung, die witterungsbedingt im Frühling folgt.”

Brunnenmarkt profitiert

Von der Umgestaltung des Hippviertels profitieren auch die über hunderttausend Menschen, die den Brunnenmarkt besuchen. Als längster Straßenmarkt Wiens kann der Brunnenmarkt auf 170 Stände von der Thaliastraße bis zur Ottakringer Straße verweisen. Es gibt ein buntes Angebot an regionalem Obst und Gemüse bis hin zu Wiener Kaffeespezialitäten und Blumen. Der Brunnenmarkt ist mit 101.274 Besuchern pro Woche die Nummer 1 in Wien.