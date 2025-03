Hackaton: Häuser zum Leben erneut auf dem Siegerpodest

Beim Hackaton Vienna 2025 haben sich die Teams der Häuser zum Leben wieder einen Spitzenplatz gesichert. Die Nachwuchstalente überzeugten mit innovativen Ideen zur intelligenten Datennutzung im Pflegebereich – und erreichten den 2. Platz.

Der Hackaton Vienna bringt technikbegeisterte junge Menschen zusammen, um innerhalb kurzer Zeit kreative digitale Lösungen zu entwickeln. Die Häuser zum Leben stellten eine besonders zukunftsweisende Challenge: Wie können Daten genutzt werden, um die Pflege und Ernährung älterer Menschen zu verbessern? Die teilnehmenden Schüler*innen des TGM Brigittenau und Studierenden der FH Wien entwickelten Konzepte, die von der intelligenten Verknüpfung von Gesundheitsdaten bis zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung reichen.

Nachwuchsförderung mit Mehrwert

Bereits zum zweiten Mal entsandten die Häuser zum Leben Mentorinnen zum Hackaton. „Die frischen Ansätze der Newcomer sind inspirierend, und wir kommen frühzeitig mit den hellsten Köpfen in Kontakt. Das ist für die Teilnehmerinnen genauso spannend wie für unser Unternehmen“, erklärt Geschäftsführer Christian Hennefeind. Die Top-Platzierung zeigt, wie erfolgreich diese Strategie ist.

IT-Karriere mit sozialem Impact

Die Häuser zum Leben beweisen, dass Digitalisierung und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. „Wer in der IT arbeitet, kann mehr als nur Code schreiben – er kann einen echten Unterschied für tausende Menschen machen“, betont IT-Leiter Robert Schwarz. Mit der Teilnahme am Hackathon unterstreicht das Unternehmen sein Engagement als innovativer Arbeitgeber für digitale Zukunftsgestalter.