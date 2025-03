Beisl-Tradition macht ab jetzt im Gleis/Garten Station

Der Gleis//Garten hat Zuwachs bekommen! Mit dem neuen Gastronomen „Felix & Gschmack“ zieht authentische Wiener Wirtshauskultur in Wiens ersten Food Market in Meidling ein.

Der Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 im 12. Bezirk ist bekannt für seine kulinarische Vielfalt, die von talentierten Gastronom geprägt wird, sowie für die hauseigene Brauerei Vienna Kraft. Mit „Felix & Gschmack“ wird nun der Stand des Wiener Beisls besetzt, der die Wiener Küche in ihrer besten Form feiert und traditionelle österreichische Klassiker auf höchstem Niveau bietet.

Kürzlich hat der junge Gastronom und Spitzenkoch Felix, den Wiener Food Market bezogen. Er führt dort den Stand „Wiener Beisl“, wo er authentische Wiener und österreichische Küche serviert – kombiniert mit modernen Einflüssen.

Schon in jungen Jahren hat das Kochtalent großes Interesse an der österreichischen Kulinarik und Landwirtschaft. „Ich habe immer bewundert, mit welcher Hingabe in der Branche mit Lebensmittel gearbeitet wird. Dieses Gefühl möchte ich in meinen Gerichten widerspiegeln“, erklärt Felix.

Moderne Klassiker mit Twist

Bei „Felix & Gschmack“ wird traditionelle Wiener Küche neu gedacht – ehrlich, mit frischen Zutaten zubereitet und darauf ausgerichtet, ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis zu bieten.

Typische Gerichte auf der Speisekarte: