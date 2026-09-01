Wiens Alltagshelden zeigen Handschlagqualität

Unternehmen zeigen eindrucksvoll und nachhaltig, wie digitale Lösungen und verlässliche Partnerschaften den Alltag sichern, die Wirtschaft stärken und Persepektiven eröffnen.

In dieser Folge stellen wir Curawel GmbH und das Lernstudio Vedunia vor, zwei weitere Beispiele für Unternehmen, die Verantwortung leben und Chancen schaffen.

Digitale Unterstützung für stabile Gesundheitsversorgung

Die Curawel GmbH hat mit der innovativen Online-Plattform „exaPool“ eine neue Dimension der digitalen Personalunterstützung für Gesundheitseinrichtungen in Österreich geschaffen. Das Unternehmen verbindet modernste Technologie mit einem klaren Fokus auf Menschlichkeit und ermöglicht Einrichtungen eine verlässliche Unterstützung im täglichen Personal-Ausfallsmanagement – rund um die Uhr, digital und selbstbestimmt.

Gerade in einem Bereich, in dem kurzfristige Personalengpässe unmittelbare Auswirkungen auf Patient*innen und Bewohner*innen haben können, schafft Curawel eine praxisnahe Lösung. Die Plattform unterstützt Gesundheitseinrichtungen dabei, eine professionelle Versorgung sicherzustellen. Die Einzigartigkeit von „exaPool“ zeigt sich in der Kombination aus digitaler Effizienz und persönlicher Verantwortung. Die positive Resonanz der Entscheidungsträger und deren Dankbarkeit für die zuverlässige Unterstützung im Hintergrund bestätigen den besonderen Mehrwert des Angebots.

Mutmacherin mit Unternehmergeist

Mit 53 Jahren wagte Mag. Djurdja Mach-Botica den Schritt in die Selbstständigkeit. Aus ihrer Erfahrung in Hotellerie, Kommunaldolmetschen und Deutsch als Fremdsprache entstand das Lernstudio Vedunia, eine ÖIF-zertifizierte Sprachschule, die seit acht Jahren Bildungs- und Integrationsarbeit leistet.

Vedunia versteht Sprache als Schlüssel zu gesellschaftlicher und beruflicher Teilhabe. Kleine Lerngruppen, persönliche Begleitung und flexible Formate ermöglichen individuelles Lernen. Berufsbezogene Fachsprachkurse, Stadterkundungen, Workshops und kulturelle Aktivitäten verbinden Sprache mit dem echten Leben. Handschlagqualität, Verlässlichkeit und individuelle Lösungen prägen die Arbeit. Viele ehemalige Teilnehmer empfehlen Vedunia weiter.

Heute beschäftigt das mehrfach zertifizierte Unternehmen zehn Mitarbeitende und schafft Ausbildungs- und Praktikumsplätze. Besonders Frauen mit Migrationsgeschichte profitieren von neuen beruflichen Perspektiven. Für Mach-Botica ist der größte Erfolg, wenn Menschen durch Sprache Sicherheit, Selbstvertrauen und neue Chancen gewinnen.

Djurdja Mach-Botica verbindet Menschen, eröffnet Chancen und schafft neue berufliche Perspektiven. | ©Florian Wieser

Wählen Sie Ihre HANDS ON.-Anpacker:innen!

Der „HANDS ON. Award“ ist eine Auszeichnung der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, der exklusiv im Wiener Bezirksblatt beworben wird. Er holt Menschen aus der Fachgruppe vor den Vorhang, die als „Helfende Hände“ oft im Hintergrund arbeiten, aber wesentlich zum Erfolg von Unternehmen beitragen.

In den nächsten Wochen stellt das Wiener Bezirksblatt 10 Unternehmen vor, die aus den zahlreichen Einsendungen von einer unabhängigen Jury nominiert wurden und zur Wahl für den „HANDS ON. Award“ stehen.

Wählen Sie jetzt bis zum 16. November 2026 Ihren persönlichen Favoriten. Unter allen Voting-Teilnehmer:innen wird ein Gutschein für die Therme Wien im Wert von 300 € verlost. Mitmachen lohnt sich!