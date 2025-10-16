Halloween mit den Riemels: Wenn Oberlaa vom 29. bis 31.10 zum Haunted House wird

Im Grunde genommen sind die Riemels eine ganz normale Favoritner Familie. Mit einer Ausnahme, wie Mario, Daniela und Tochter Amelie zugeben: „ Wir haben einen kleinen, gemeinsamen Tick: Halloween!“. Was vor einigen Jahren mit ein paar Kürbissen und Spinnennetzen begann, hat sich zu einem außergewöhnlichen Halloween-Erlebnis entwickelt und begeistert mittlerweile nicht nur Nachbarn, sondern Besucher aus der ganzen Umgebung.

Eine Leidenschaft, die sie mit vielen teilen wollen. So öffneten sie letztes Jahr erstmals offiziell ihr eigenes „Haunted House“ – heuer gehen sie einen schaurig, schönen Schritt weiter.

Für Groß und Klein

Heuer haben sich die Riemels viel vorgenommen: „Wir wollen Halloween in Oberlaa wirklich zum Leben erwecken – für Groß und Klein“. Mit dem Zukunftshof (10., Rosiwalgasse 41 – 43) in Oberlaa wurde ein atmosphärisch passender Ort gefunden, der vom 29. bis 31. 10. sowohl genug Platz für die gruselige Inszenierung als auch für ein familienfreundliches Rahmenprogramm bietet. Neben dem klassischen Haunted House wird es auch ein besonderes Programm für Kinder geben, „es erwarten euch eine Schnitzeljagd und eine Halloweenbäckerei – in Kooperation mit FavoKind, einem Verein für kreative und soziale Kinderprojekte.“ Infos über Instagram (hauntedhouseoberlaa) oder Facebook (Haunted House Oberlaa)

Nähere Infos auch über Instagram (hauntedhouseoberlaa) oder Facebook (Haunted House Oberlaa)