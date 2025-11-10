Mit einem feierlichen „Alles Walzer!“ eröffneten Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und der stellvertretende Geschäftsführer der Häuser zum Leben Simon Bluma den Abend. Schon beim Einzug lag eine besondere Stimmung in der Luft – beschwingt, herzlich und voller Wiener Charme. „Solche Feste sind Ausdruck einer Haltung, die Lebensfreude, Selbstbestimmung und gemeinsames Erleben in den Mittelpunkt stellt“, so Lamp bei ihrer Eröffnungsrede.

Musik, Tanz und Lebensfreude pur

Zu schwungvoller Tanzmusik wurde ausgelassen gefeiert. Ob Walzer, Foxtrott oder beschwingte Polka – die Ballgäste ließen sich nicht zweimal bitten, das Parkett zu erobern. Das Fest stand dabei ganz im Zeichen des Miteinanders: Gemeinsam singen, tanzen, lachen und genießen – genau das machte den Winterrosenball zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Kulinarische Highlights aus der Frischküche

Für das leibliche Wohl sorgte die hauseigene Frischküche des Hauses Liebhartstal. Von klassischen Wiener Schmankerln bis zu modernen Gaumenfreuden – die kulinarischen Köstlichkeiten ließen keine Wünsche offen. Das festlich geschmückte GastHaus bot den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden. Eine stimmungsvolle, etwas vorgezogene „Mitternachtseinlage“ sorgte zusätzlich für begeisterten Applaus.

„Dieser Abend zeigt, was das Leben im Haus Liebhartstal so besonders macht – Gemeinschaft, Lebensfreude und das Gefühl, Teil von etwas Schönem zu sein“, freute sich Direktorin Ulrike Geier-Palaschke.

Pflege mit Haltung und Herz

Der Winterrosenball war nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern auch ein starkes Zeichen für eine moderne, lebensnahe Pflegekultur.

„Das Haus Liebhartstal zeigt, wie Pflege und Betreuung neu gedacht werden können – als aktives, freudvolles Miteinander.“

…betonte Simon Bluma.

Ziel sei es, älteren Menschen Lebensfreude und Teilhabe zu ermöglichen – und zugleich das Image des Pflegeberufs zu stärken. Das Team des Hauses Liebhartstal, erst kürzlich mit dem Wiener Gesundheitspreis ausgezeichnet, sorgte mit großem Engagement für eine Ballnacht, die lange in Erinnerung bleiben wird.