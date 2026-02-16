Im Huma Eleven verbindet ein neuer Pop-up-Store Mode, Umweltbewusstsein und Solidarität. Der Henry-Laden bringt gut erhaltene Kleidung vorerst bis Ende April ins Einkaufszentrum und unterstützt mit den Verkaufserlösen Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Second-Hand mit sozialem Mehrwert

Der neue Henry-Laden bietet sorgfältig ausgewählte Second-Hand-Kleidung für Damen, Herren und Kinder. Modern, gepflegt und leistbar präsentiert sich das Sortiment, das bewusst nachhaltigen Konsum fördern soll. Wer hier einkauft, spart Ressourcen und schont das Budget. Gleichzeitig fließen die Einnahmen direkt in soziale Projekte des Wiener Roten Kreuzes.



Wiener Rotes Kreuz-Projektleiterin Mag. Ulrike Karpfen betont die doppelte Wirkung des Konzepts: „Jedes Kleidungsstück hat seine eigene Geschichte und hilft, neue zu schreiben. Nachhaltigkeit, Mode und soziales Engagement gehen hier Hand in Hand.“ Möglich gemacht wird das Angebot durch engagierte freiwillige Mitarbeiter, die den Laden betreuen und das Projekt mit viel Herz tragen.

Treffpunkt für bewusstes Shoppen

Mit dem Henry-Laden erweitert das Huma Eleven sein Angebot um ein zukunftsweisendes Thema. Second-Hand liegt im Trend und passt perfekt in den Branchenmix des Centers. Für Besucher entsteht ein Ort zum Stöbern, Entdecken und nachhaltigem Einkaufen.

Für unsere Besucher:innen entsteht damit ein spannendes neues Angebot, das echten Mehrwert schafft,“

betont Sabine Dreschkay, MA, Center-Managerin des Huma Eleven.

Der Henry-Laden ist als Pop-up-Store vorerst bis Ende April geplant und von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Schnäppchenjäger, Modefans oder Menschen, die nachhaltig einkaufen möchten, sind alle herzlich willkommen. Ein Besuch lohnt sich damit doppelt: für den eigenen Kleiderschrank und für die gute Sache.

www.huma-eleven.at

www.roteskreuz.at/wien/