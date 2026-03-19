Schon beim Eintreffen wurde klar: Dieser Ball hat seinen ganz eigenen Dresscode. Zwischen eleganten Smokings und aufwendig interpretierten Streetwear-Looks entstand ein modisches Gesamtbild, das die Idee des Abends perfekt widerspiegelte. HipHop zeigte sich hier von seiner wohl schicksten Seite – selbstbewusst, kreativ und stilvoll.

Internationale Gäste und starke Botschaften

Unter der Schirmherrschaft von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zog der Ball Besucher:innen aus ganz Europa an. Neben zahlreichen Gästen aus Österreich reisten auch viele aus Städten wie Berlin und London an.

Doch es ging nicht nur ums Feiern: Auf der Bühne standen auch Dialog und Haltung im Mittelpunkt. In Talkformaten und Beiträgen wurden Themen wie Diversität, Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung diskutiert. Organisatorin Sajeh Tavassoli betonte:

„Der Wiener HipHop Ball zeigt, dass urbane Kultur und österreichische Tradition gemeinsam Zukunft schreiben können.“

Ein künstlerisches Feuerwerk

Das Programm ließ keine Wünsche offen: Die Opening Ceremony, gemeinsam mit der Tanzschule Elmayer umgesetzt, verband klassische Tanzelemente mit urbanen Moves. Beatbox-Klänge, Violine und Breakdance sorgten für einen fulminanten Start.

Ein besonderes Highlight folgte um Mitternacht: Der New Yorker Rapper Locksmith brachte internationale HipHop-Energie ins historische Palais und begeisterte das Publikum.

Insgesamt standen über 60 Künstler:innen auf der Bühne – von DJs über Tänzer:innen bis hin zu Sänger:innen. Sie sorgten für durchgehende Stimmung bis tief in die Nacht.

Wien als Zentrum einer wachsenden Bewegung

Der Wiener HipHop Ball ist längst mehr als ein einmaliges Event. Mit Ablegern in anderen europäischen Städten entwickelt sich das Format zu einer internationalen Plattform. Bereits im November 2026 wird das Konzept im Roten Rathaus in Berlin fortgesetzt.

Langfristig gibt es noch größere Pläne: 2028 soll der Ball im Wiener Rathaus stattfinden – ein weiterer Meilenstein für die Veranstaltung.

Starke Partner, klare Vision

Unterstützt wurde der Ball auch heuer von namhaften Partnern wie got2b, der Wirtschaftskammer Wien, Casali, dem Weingut Wegenstein und Madame Tussauds Wien. Gemeinsam tragen sie dazu bei, Wien als Standort innovativer Kulturformate weiter zu stärken.

Neue Ballkultur mit Zukunft

Der Wiener HipHop Ball zeigt eindrucksvoll, dass Tradition und Moderne keine Gegensätze sind. Vielmehr entsteht aus dieser Verbindung ein neues kulturelles Narrativ, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt.