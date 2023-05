Im Walzer-Schritt spielt Wien mit dem Big-Apple

Zum 67. Mal ging in der Stadt, die niemals schläft, der „Viennese Opera Ball“ über das Tanzparkett. Heuer erstmals im legendären „The Plaza“, zahlreiche Wiener Prominente waren dabei.

Der Ball geht auf Exil-Österreicher zurück, die auch in ihrer neuen Heimat die rot-weiß-rote Kultur hochleben lassen wollten. An diese Tradition knüpften Organisatorin Silvia Frieser und der künstlerische Direktor Daniel Serafin mitten in Manhattan an.

Wichtiges Netzwerken

Mit dabei auch das offizielle Wien mit Stadtrat Peter Hanke und Tourismusdirektor Norbert Kettner an der Spitze. „Der Viennese Opera Ball ist eine wunderbare Gelegenheit, um neue Freundschaften zu knüpfen. Entwicklung passiert in den großen Städten. New York ist unglaublich und beeindruckend. Durch den gemeinsamen Austausch gestalten wir die Zukunft“, so der Wirtschafts- und Tourismusstadtrat.

Wiener Flair im Big Apple

Das Motto des Abends war: „A Night Inspired By Carmen“. Opernstars wie Stephen Costello (Tenor, USA), Joyde El-Khoury (Sopran, Libanon/Kanada), Nathalie Peña-Comas (Sopran, Dominikanische Republik) und George Gagnidze (Bariton, Georgien) sorgten für den guten Ton einer fulminanten Ballnacht.

Weiters mit dabei waren: Harald und Inge Serafin, Michael Trestl (Austrian Airlines), Julian Jäger (Flughafen Wien), Norbert Kettner (WienTourismus), Klaus Panholzer (Schloss Schönbrunn), Stefan Ottrubay (Esterházy Kulturbetriebe), Danielle Spera (Kulturexpertin) und Ingrid Flick (Unternehmerin).