HPV-Impfung: Jugend möglichst früh schützen!

Mit dem Schulbeginn rückt die HPV-Impfung wieder besonders in den Fokus.

Denn die Impfung schützt nicht nur Mädchen, sondern ebenso Buben und junge Männer vor HPV-assoziierten Erkrankungen und Krebsvorstufen.

HPV betrifft beide Geschlechter

Entgegen einer immer noch weit verbreiteten Auffassung, ist HPV keineswegs nur ein Thema für Mädchen und Frauen. Humane Papillomaviren können auch bei Buben und Männern schwerwiegende Erkrankungen verursachen, darunter Krebserkrankungen im Bereich von Anus und Penis sowie Genitalwarzen.

Eine neue Kohortenstudie bestätigt, dass der 9-valente HPV-Impfstoff nicht nur bei Mädchen und Frauen, sondern auch bei männlichen Jugendlichen wirksam ist. Die aktuelle Analyse aus einer großen internationalen Datenbank zeigt bei geimpften Buben bzw. Männern im Alter von 9 bis 26 Jahren, dass diese deutlich seltener HPV-bedingte Erkrankungen und Krebsvorstufen entwickeln. Es ist daher sinnvoll, Buben bereits im empfohlenen Alter von 9 bis 11 Jahren zu impfen.

HPV- Impfung im kostenlosen Schulimpfprogramm

In Österreich ist die HPV-Impfung seit 2014 für Mädchen und Buben im Schulimpfprogramm kostenlos verfügbar. Dennoch besteht insbesondere bei den Buben weiterhin Luft nach oben. Die aktuellen Durchimpfungsraten aus dem öffentlichen HPV-Cockpit Österreich machen den Unterschied deutlich: Während bereits 55 Prozent der 14-jährigen Mädchen vollständig gegen HPV geschützt sind, haben bisher nur 43 Prozent der gleichaltrigen Buben beide Impfungen erhalten.

Je älter die Jugendlichen, desto größer die Impflücke

Auffällig ist dabei nicht nur der Unterschied zwischen Mädchen und Buben allgemein: Die Schere geht auch mit zunehmendem Alter weiter auseinander. Während viele Mädchen die empfohlenen Impfungen bereits früh erhalten, bleiben Buben häufiger ungeimpft oder schließen die Impfserie später ab. Dadurch vergrößert sich der Abstand bei den Durchimpfungsraten in höheren Altersgruppen zunehmend.

Schulbeginn als idealer Zeitpunkt für den Impfschutz

Gerade zu Schulbeginn ist der richtige Moment, Eltern, Jugendliche und Schulen an die HPV-Impfung zu erinnern, denn die Impfung ist ein wichtiger Baustein der Krebsprävention.

Die HPV-Impfung ist für alle ab dem Alter von 9 Jahren bis zum 21. Geburtstag gratis bei medizinischem Fachpersonal erhältlich, wie etwa Schul- oder Hausärztinnen.