So richtig stimmungsvoll wird es an den Adventsamstagen in der Santa ́s Xmas Factory im Vienna Marriott (1., Parkring 12A), wenn die hauseigenen Sängerinnen zu den Mikros greifen und ihr festlich- schwungvolles Repertoire präsentieren. Seit Kurzem teilen sich gleich fünf Top-Musikerinnen die Bühne im Vienna Marriott – abwechslungsreiches Programm von weihnachtlichen Klassikern über amerikanische Weihnachtshits bis hin zu schwungvollen Pop- und Rock- Nummern ist damit garantiert.

Zu hören sind die „Voices of Marriott“ an allen Adventsamstagen jeweils ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Genuss trifft auf Geschenke

Das Team der Marriott Patisserie weiß, wie sich die Wartezeit bis Weihnachten am besten versüßen lässt: mit handgemachten Keksen, zart-schmelzenden Kreationen und hausgebrannten Nüssen. Wer schon an Geschenke denkt, findet mit der Wiener Ringstraßentorte in der Holzgeschenkebox eine Idee. Genießen und gustieren lässt es sich am besten mit wärmenden Punsch.

Wer dem Weihnachtsbaum im heurigen Jahr gerne einen besonderen Kniff verleihen möchte, greift zu den kreativ-originellen Christbaumkugeln im individuellen Marriott-Design. Vom prickelnden Genuss mit dem Vienna Marriott Sekt bis hin zum nachhaltigen Marriott Plüschbären, der zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, ist sowohl für Groß wie auch für Klein etwas dabei.