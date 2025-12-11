Alle Jahre wieder bedeutet die Weihnachtszeit Hochsaison für die Österreichische Post. Täglich werden Millionen von Weihnachtsgrüßen und Geschenken befördert, damit sie rechtzeitig im Briefkasten oder unter dem Christbaum der Österreicher landen. Damit alle Pakete und Briefe pünktlich ankommen, empfiehlt die Post folgende Versandfristen:

Innerhalb Österreichs:

Brief: Donnerstag, 18.12.2025

Premium-Brief: Montag, 22.12.2025

Paket: Freitag, 19.12.2025

Post Express Österreich: Montag, 22.12.2025

Sonder-Öffnungszeiten vor Weihnachten

Die Post schenkt ihren Kunden extra Zeit für letzte Besorgungen und die Nutzung von Post-Services. Damit die letzten Pakete vor Weihnachten noch abgeholt werden können, haben alle Postfilialen am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) sogar von 8 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Auch die Postpartner sind auf die Weihnachtszeit und das hohe Paketaufkommen bestens vorbereitet. Mehr als die Hälfte der Postpartner hat auch an den Weihnachtsamstagen geöffnet, der Großteil wird auch am 24. Dezember halbtags geöffnet haben.