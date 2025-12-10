Bruno und Milkshake, zwei unter kniehohe Mischlingsrüden (geb. Februar 2024), wurden gemeinsam bei Tierschutz Austria aufgenommen – und seither weichen sie einander kaum von der Seite. Die beiden schüchternen Burschen brauchen etwas Zeit, bis sie Vertrauen fassen, doch wer ihnen diese schenkt, wird mit vorsichtigen Blicken, ersten Schwanzwacklern und langsam auftauendem Mut belohnt.

Lernen fürs Leben

In ihrem bisherigen jungen Leben haben die zwei noch nicht viel kennenlernen dürfen. Umso erfreulicher ist es, dass sie sich mittlerweile tapfer weiterentwickeln: Bruno und Milkshake tragen bereits brav ihr Brustgeschirr und meistern die ersten Spaziergänge an der Leine überraschend gut. Auch mit anderen Hunden verstehen sie sich problemlos – Sozialkontakte sind für die beiden kein Stressfaktor, sondern Orientierung.

Ein Zuhause ohne Kindertrubel

Da Bruno und Milkshake sensibel reagieren und rasch überfordert sein können, wird ein ruhiger Haushalt ohne Kinder gesucht. Ideal wäre ein Platz am Land, wo sie fernab des städtischen Trubels in ihrem eigenen Tempo ankommen dürfen. Ein ausbruchsicherer Garten ist Voraussetzung, damit die beiden ihre Umwelt sicher erkunden können.

Geduld wird belohnt

Wer Bruno und Milkshake ein Zuhause schenken möchte, sollte Zeit, Feinfühligkeit und Verständnis mitbringen. Mit geduldigen Menschen an ihrer Seite können die beiden schüchternen Fellnasen zu selbstbewussten Gefährten heranwachsen – und vielleicht schon bald zeigen, wie viel Lebensfreude in ihnen steckt.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).