In der Therme Wien liefert man die Töne für den Sommer

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht das Chill-out-Festival „Summer-Vibes by Therme Wien“ heuer in die zweite Runde.

Von Juni bis August verwandelt sich die Therme Wien immer donnerstags von 16 Uhr bis 21 Uhr in eine vibrierende Sommer-Oase voller Musik, Genuss und Urlaubsfeeling. Das Summer-Vibes-Festival vereint Sommer, Sonne, Wasser, Sound und Seele baumeln lassen mit Kulinarik, Cocktails und After-Work-Stimmung.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: DJane Mel Merio, bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz und energiegeladenen Sets, kuratiert mit ihrer Booking-Agentur Pansky Entertainment GmbH das gesamte musikalische Line-up der Eventreihe. An ausgewählten Tagen wird sie selbst live auflegen – darunter auch beim Eröffnungsevent am 5. Juni, bei dem sie die Stimmung auf den Höhepunkt bringen wird.

