In der Wachau wird jetzt die Marille Fest gefeiert

Sommerzeit ist Marillenzeit. Die Ernte der beliebten Frucht steht kurz bevor. Das wird im Juli mit verschiedenen Festen rund um die Marille gefeiert: so etwas beim Marillenkirtag von 18. bis 20. Juli in Spitz oder bei Alles Marille ab 3. Juli in Krems.

Im Juli feiert die Wachau die orange Frucht traditionell mit zahlreichen Veranstaltungen. Bis 27. Juli feiern die Spitzer mit der „Donau Lounge“ an der Donaulände, jeweils Freitag bis Sonntag, die Marille. In Krems steht die Altstadt beim traditionellen Fest „Alles Marille“ von 3. bis 20. Juli im Zeichen der süßen Frucht. Entlang der 700 Meter langen Fußgängerzone erwarten die Besucher an den drei Wochenenden nicht nur kulinarische Highlights, wie etwa der samstägliche Anschnitt des längsten Marillenkuchens, Live-Musik oder spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher runden das Programm ab.

Den krönenden Abschluss der Marillensaison bildet der Marillenkirtag in Spitz von 18. bis 20. Juli. Neben Musik und Unterhaltung steht natürlich die Marille in ihrer Vielfalt im Vordergrund. So können wieder Marillenknödel beim legendären Marillenknödel-Automaten erstanden oder die Marille in veredelter Form verkostet werden.

Reifestatus Live beobachten

Auf der Website www.marillenernte.com finden sich alle Informationen rund um die Wachauer Marillenernte. Hier kann man nicht nur den Reifestatus über eine Webcam live mitverfolgen, man erfährt auch köstliche Rezepte für diverse Marillen-Speisen und bekommt eine Liste aller Marillenbauern, die die „Original Wachauer Marille“ kultivieren.

Alle Informationen rund um die Wachauer Marille, inklusive Live Webcam zum Reifestatus finden sich unter www.marillenernte.com