In Favoriten macht der Ballsport schon bald Schule

Gegenüber des Generali Stadions, im neu entstehenden Stadtquartier “Viola Park” hat die Bundesimmobiliengesellschaft gemeinsam mit dem Bildungsministerium den Grundstein für ein Gymnasium mit einzigartigem Schwerpunkt gelegt. Die Bundesschule wird Bildung und Sport vereinen.

Die BIG errichtet als Eigentümerin und Bauherrin am Horrplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk ein neues Bundesoberstufenrealgymnasium. Nach Fertigstellung bietet die Schule Nachwuchstalenten des Ballsports die Möglichkeit, ihren Leistungssport mit der Matura zu verbinden. Wie bei allen Neubauprojekten legt die BIG besonderes Augenmerk auf erneuerbare und lokal vorhandene Energiequellen für eine möglichst autarke Energieversorgung. Die BIG investiert in den neuen Schulstandort 47,6 Millionen Euro und sichert durch die Beschäftigung heimischer Unternehmen Arbeitsplätze in der Region.

„Das neue Ballsportgymnasium Viola Park stellt die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Lernen und Sport bestimmt den Schulalltag der Jugendlichen, sie sollen das bestmögliche Umfeld dafür erhalten. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass hier ein Vorzeigeprojekt entsteht, das für die Jugendlichen zu einem echten Wohlfühlort wird.“ so Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Übersiedlung im Sommer 2026

Im Sommer 2026 wird das derzeit in Erdberg geführte Ballsportgymnasium, das unter anderem auch Kooperationsschule des FK Austria Wien ist, einziehen. Der neue Standort in Favoriten bietet Platz für 34 Unterrichtsräume im modernen Departement-System, also ohne Stammklassen. Die modulare Unterrichtsorganisation ist ein moderner Ansatz und bietet den oft bei Wettbewerben oder Trainings im Einsatz stehenden Schülern die nötige Flexibilität.

Herzstück des Neubaus wird die einsehbare und über die gesamte Länge erlebbare Dreifach-Turnhalle, die zum Park hin als eingeschossiger Baukörper erscheint. Ihr Dach wird als Grünfläche gestaltet und Schülerinnen und Schülern sowie Pädagoginnen und Pädagogen als Sozialraum im Freien und Ort der Erholung dienen.