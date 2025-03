Hüter der Kunstwerke: Ein Blick hinter die Kulissen

Im Herzen des Wiener Bezirks Simmering befindet sich ein international tätiges Familienunternehmen, das für viele Kunstwerke die erste Adresse in Sachen Sicherheit und Logistik darstellt: die Kunsttrans Spedition GmbH. Anlässlich eines Besuchs kultureller Hotspots in Simmering machten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart Halt bei diesem traditionsreichen Unternehmen.

Dabei erhielten sie Einblicke in die spezialisierte Welt des Kunsttransports und die Bedeutung eigener Speditionen für die sichere Beförderung und Lagerung von Kunstwerken.

Ein Unternehmen mit historischer Tiefe

Die Wurzeln von Kunsttrans reichen bis in die Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie zurück. Ursprünglich als Bäuml & Söhne bekannt, entwickelte sich das Unternehmen über die Jahrzehnte hinweg zu einem international agierenden Spezialisten für Kunstlogistik. Seit 1974 firmiert es unter dem Namen Kunsttrans und hat sich auf den Transport, die Verpackung und die Lagerung von Kunstwerken spezialisiert. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Wien, von wo aus zahlreiche Niederlassungen in Osteuropa koordiniert werden.

Die Rolle spezialisierter Kunstspeditionen

Der Transport von Gemälden, Skulpturen oder anderen Kunstobjekten erfordert ein Höchstmaß an Sorgfalt und Fachwissen. Jedes Kunstwerk ist einzigartig und oft von unschätzbarem Wert, sowohl monetär als auch kulturell. Daher ist es unerlässlich, dass spezialisierte Unternehmen wie Kunsttrans diese Aufgabe übernehmen. Sie verfügen über das notwendige Know-how, um eine fachgerechte Lagerung, Verpackung und dementsprechenden Transport zu gewährleisten. Aber nicht nur der physische Schutz ist wichtig, sondern auch die Einhaltung aller relevanten Transport- und Zollformalitäten.

Jedes Kunstwerk braucht eigene Behandlung

Spezialisierte Kunstspeditionen berücksichtigen die spezifischen Anforderungen jedes Objekts und passen ihre Transportmethoden entsprechend an. Sie verwenden spezielle Techniken und Ausrüstungen, um sicherzustellen, dass Kunstwerke sicher und unversehrt transportiert werden. Dies umfasst nicht nur die physische Handhabung, sondern auch die klimatischen Bedingungen während des Transports und der Lagerung. Besonders hervorzuheben sind die speziell klimatisierten und gesicherten Kunstlager wie das hochmoderne „port4art“-Depot in Simmering. Kunsttrans verfügt über eigene Tischlereien zur Anfertigung von maßgeschneiderten Transportkisten sowie eine Flotte klimatisierter Spezialfahrzeuge. Mit erfahrenem Personal gewährleistet die Kunstspedition höchste Sicherheitsstandards und sorgt dafür, dass wertvolle Kunstwerke weltweit sicher und professionell transportiert werden. Das Unternehmen verbindet logistische Präzision mit tiefem Verständnis für Kunst.

Kunsttrans als kultureller Botschafter

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betonte die Bedeutung von Kunsttrans für den Bezirk Simmering: „Kunsttrans ist ein herausragendes Beispiel für die wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt Simmerings. Es ist beeindruckend, dass ein Unternehmen mit solch internationaler Bedeutung hier seinen Standort hat und einen essenziellen Beitrag zur Kunstlogistik leistet. Wir können stolz darauf sein, dass Simmering nicht nur Industrie, sondern auch Kunst und Kultur beheimatet.“ Diese Aussage unterstreicht die Rolle des Unternehmens als kultureller Botschafter, das nicht nur logistische Dienstleistungen erbringt, sondern auch zur kreativen Vielfalt und zum internationalen Austausch beiträgt.

