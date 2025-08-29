Im neu entstehenden Stadtquartier Meischlgasse in Liesing entstehen The HOHM 7 und The HOHM 9 210 Wohnungen, die durch ein vielfältiges Angebot an Gemeinschaftsflächen ergänzt werden.

The HOHM wird von der ÖSW AG und immo 360 grad am Quartiersplatz der Willi-HohmPromenade im Stadtquartier Meischlgasse in Liesing realisiert. THE HOHM 7 bietet mit 96 freifinanzierten Eigentumswohnungen Raum für individuelle Lebensentwürfe. Die Wohnungen mit 2-4 Zimmern und Größen von 55-116 m² vereinen zeitloses Design, hochwertige Ausstattung und funktionale Grundrisse. Für eine flexible Zukunftsplanung bietet THE HOHM 9 insgesamt 116 Mietwohnungen mit Kaufoption zum Fixpreis. Nahezu alle Wohnungen verfügen dabei über einen individuellen

Freiraum als Garten, Terrasse oder Balkon.

Zahlreiche Zusatzangebote und Gemeinschaftsflächen laden zum Austausch, Verweilen und Genießen ein. Die hauseigenen Dachterrassen sollen als gemeinschaftlicher Treffpunkt

etabliert werden: Ausgestattet mit Outdoor-Küche, Rooftop-Bar und Urban Gardening-Flächen erfüllen sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse – vom entspannten Beisammensein

bis zur aktiven Mitgestaltung. Erholung finden Bewohner auf der Liegewiese oder an der flachen Wasserfläche.

Für gesellige Abende stehen ein Heimkino und Lounges mit integrierter Küche bereit. Kinder können sich im Indoor-Spielbereich austoben. Ergänzt wird das Angebot durch Waschküchen, Post-Boxen sowie Abstellräume für Fahrräder, Kinderwägen und sogar einem Hunde- und Fahrradwaschplatz.

Weitere Informationen zum Projekt: www.oesw.at/the-hohm.html