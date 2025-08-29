Im neu entstehenden Stadtquartier Meischlgasse in Liesing  entstehen The HOHM 7 und The HOHM 9 210 Wohnungen, die durch ein vielfältiges Angebot an Gemeinschaftsflächen ergänzt werden.

The HOHM wird von der ÖSW AG und immo 360 grad am Quartiersplatz der Willi-HohmPromenade im Stadtquartier Meischlgasse in Liesing realisiert. THE HOHM 7 bietet mit 96 freifinanzierten Eigentumswohnungen Raum für individuelle Lebensentwürfe. Die Wohnungen mit 2-4 Zimmern und Größen von 55-116 m² vereinen zeitloses Design, hochwertige Ausstattung und funktionale Grundrisse. Für eine flexible Zukunftsplanung bietet THE HOHM 9 insgesamt 116 Mietwohnungen mit Kaufoption zum Fixpreis. Nahezu alle Wohnungen verfügen dabei über einen individuellen
Freiraum als Garten, Terrasse oder Balkon.

Die Dachterrasse steht allen Bewohnern zur Verfügung @ schreinerkastler.at

Zahlreiche Zusatzangebote und Gemeinschaftsflächen laden zum Austausch, Verweilen und Genießen ein. Die hauseigenen Dachterrassen sollen als gemeinschaftlicher Treffpunkt
etabliert werden: Ausgestattet mit Outdoor-Küche, Rooftop-Bar und Urban Gardening-Flächen erfüllen sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse – vom entspannten Beisammensein
bis zur aktiven Mitgestaltung. Erholung finden Bewohner auf der Liegewiese oder an der flachen Wasserfläche.

Die Anlage begeistert mit jeder Menge Grün © schreinerkastler.at

Für gesellige Abende stehen ein Heimkino und Lounges mit integrierter Küche bereit. Kinder können sich im Indoor-Spielbereich austoben. Ergänzt wird das Angebot durch Waschküchen, Post-Boxen sowie Abstellräume für Fahrräder, Kinderwägen und sogar einem Hunde- und Fahrradwaschplatz.

Weitere Informationen zum Projekt: www.oesw.at/the-hohm.html