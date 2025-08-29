Die Österreichische Post AG hat in der Brünner Straße 124 im 21. Bezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) eröffnet. Damit erhalten rund 10.000 Haushalte in Großjedlersdorf die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden.

Die neue SB-Filiale erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 200 m² und bietet Platz für eine große Poststation mit fast 1.000 Abholfächern. Zwei Versandstationen ermöglichen das Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren, außerdem stehen ein SB-Drucker zum Kopieren, Drucken und Scannen sowie ein Snack- und Getränkeautomat für Erfrischungen bereit. Die neue SB-Filiale ist hell und modern ausgeführt, zur nachhaltigen Ausstattung zählen auch Verkleidungselemente aus Holz, die zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen.

Dazu Bezirksvorsteher Georg Papai: „Auch in Zeiten der Digitalisierung gilt die Post für viele als Vertreterin eines stabilen Kommunikationsnetzes. Ob Brief oder Paket, die Services der Post werden nachgefragt und ein einfacher, unkomplizierter Zugang im Nahbereich ist das A und O einer Versorgung, die sich die Floridsdorfer wünschen. In diesem Sinne begrüße ich dieses weitere Angebot in unserem Bezirk.“