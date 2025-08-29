Nach dem Riesenerfolg im Vorjahr kehrt der King Colis Pop-up-Store vom 8. bis 13. September in die Lugner City zurück. Besucher können innerhalb von 10 Minuten aus nicht zustellbaren Paketen einen Schatz wählen. Bezahlt wird nach Gewicht.

Nach dem großen Erfolg des vorjährigen Pop-up-Stores in Wien und der enormen Nachfrage feiert King Colis vom 8. bis 13. September in der Lugner City sein Comeback in der Bundeshauptstadt. Hinter dem Konzept steckt der Verkauf von Paketen, die nicht zugestellt werden konnten. Originalverpackt erhalten die Überraschungsboxen hier ein zweites Leben und Käufer jede Menge Spannung. Denn öffnen darf man die innerhalb von 10 Minuten ausgewählten Kostbarkeiten erst nach dem Kauf – so bleibt es bis zum Schluss ein Geheimnis, welchen Schatz man ergattert hat.

„Die Spannung macht die Päckchen zu einem besonderen Erlebnis, auch wir kennen die Inhalte nicht. Von Drohnen über die Second-Hand-Rolex bis hin zum Mini-Goldbarren aus der Sammleredition war alles schon dabei“, erzählt Kilian Denis, CEO und Mitbegründer von King Colis. Wer keine Lust auf lange Wartezeiten hat, kann über die Website von King Colis auch „Schnellpässe“ besorgen, die ein Überspringen der Warteschlange ermöglichen. Ein Pass kostet 15 Euro, Kinder in Begleitung von Eltern brauchen keinen Pass.

Die wichtigsten Informationen

Die Preise richten sich nach dem Gewicht

Standard-Pakete: 1,99 Euro pro 100 Gramm

Premium-Pakete: 2,79 Euro pro 100 Gramm

Die Pakete dürfen vor dem Kauf nicht geöffnet werden.

Die Pakete können nicht retourniert oder umgetauscht werden, beschädigte Ware kann nicht ersetzt werden.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Freier Eintritt.