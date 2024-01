Jetzt Karten sichern für den Ball der Alt-Hietzinger

Am letzten Dienstag im Jänner findet alljährlich der traditionelle Ball der Alt-Hietzinger als ein Höhepunkt des Wiener Faschings im Parkhotel Schönbrunn statt. Heuer ist dies der 30. Jänner. Jetzt gilt es sich Karten für DAS Ballereignis im 13. Bezirk zu sichern.

Seit den 20iger Jahren ist der Ball ein Zusammentreffen junger wie älterer Hietzinger bzw. Alt-Hietzinger, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und auch vieler tanzfreudiger Besucherinnen und Besucher, die das wunderschöne Ambiente des Parkhotels und die vielfältigen Tanzmöglichkeiten schätzen. Das Ballorchester in zwei Formationen, ein Swing-Duo, zwei Discos, Fotobox und andere Highlights garantieren ein wunderschönes Ballvergnügen im Herzen Hietzings.

Der Ball wird von der Vereinigung der Alt-Hietzinger, dem Absolventenverein des BG XIII Fichtnergasse und des GRG XIII Wenzgasse, veranstaltet. Der Reinerlös des Balls kommt zweckgebunden Schulprojekten beider öffentlichen Gymnasien zu Gute und dient auch der individuellen Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler, um deren Teilnahme bei Schulveranstaltungen und Projektwochen zu ermöglichen. Ebenso wurden in den in den vergangenen Jahren u.a. die Umsetzung des Peer-Mentoring-Programmes in der Wenzgasse sowie die Anschaffung von Schüler-Spinten für die Laptops und private Gegenstände unterstützt.

Im Vorfeld des 81. Balls der Alt Hietzinger ist es erstmals möglich Tisch- und Kartenbestellungen online auf der neuen Ballhomepage www.hietzingerball.at durchzuführen.

Programm des 81. Ball der Alt Hietzinger

20 Uhr Einlass & Cocktail Ehrengäste

21 Uhr Feierliche Eröffnung und Tanz des Eröffnungskomitees

24 Uhr Mitternachtsquadrille

1 Uhr Einlage der Maturantinnen und Maturanten der beiden Gymnasien

2 Uhr Quadrille

4 Uhr Letzter Walzer im Ballsaal

5 Uhr Ballende (Disco bis 5 Uhr)

Vorverkauf & Abholung Online-Verkauf:

22.-26. Jänner 2024 von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Aula des BG13, Fichtnergasse 15, 1130 Wien

Verkauf Restkarten (optional – Bekanntgabe auf der Website und auf Social Media):

Jänner 2024 11:00 bis 13:00 Uhr Austria Trend Parkhotel Schönbrunn Jänner 2024 17:00. bis 19:00 Uhr Austria Trend Parkhotel Schönbrunn Jänner 2024 ab 18:00 Uhr Austria Trend Parkhotel Schönbrunn – Abendkassa

Der Ballbesuch ist erst ab vollendeten 16. Lebensjahr bzw. für Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen der beiden Gymnasien möglich.