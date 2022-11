John Petschinger mischt den Kunstmarkt auf

NFT, Blockchain & Co: Der 28-jährige John Petschinger aus dem Burgenland mischt den Kunstmarkt auf.

Fälschungssicher

Mit NFTs kann die Kunst neue Wege gehen und haptische Güter bzw. Kunstwerke nahezu fälschungssicher verifizieren“, erklärt Ausnahmekünstler John Petschinger. Um Begriffen wie Blockchain, NFT, Wallet und Token die Fremdartigkeit zu nehmen, baut er eine Brücke zwischen dem „traditionellen“ Kunstmarkt und den neuen Möglichkeiten, die sich in diesem auftun. Auf diese Weise genießen Kunstliebhaber weiterhin die Schöpferkraft des Malers und profitieren zugleich von neuzeitlichen Technologien, die ihrem Bild eine digitale Echtheitsgarantie gewähren.

Auf in die neue Ära

NFT-Kunstwerke nutzen die Blockchain-Technologie, um die Echtheit von Bildern zu sichern. John Petschinger hat die ver­gangenen 12 Monate damit verbracht, seine Arbeiten zuerst zu ­chippen, danach fertig zu malen und dann auszustellen. Für den Käufer verändert sich dadurch nichts. „Viele Kunstsammler haben bereits ein NFT zu Hause hängen und wissen es gar nicht. Bei einem Bildkauf ist die Echtheitsgarantie in der digitalen Welt gewährt, so gehen greifbare Kunst und NFT ab nun Hand in Hand“, sagt der Künstler.