Julius Meinl am Graben eröffnet ab 3. Dezember 2025 einen temporären Pop-up-Store in der Landstraßer Hauptstraße 42, direkt gegenüber dem Rochusmarkt. Das traditionsreiche Feinkosthaus erweitert damit sein Angebot um einen zusätzlichen Standort – ideal für alle, die ihre Festtage mit besonderen Köstlichkeiten verfeinern möchten.
Über 1.000 Delikatessen im Angebot
Im Pop-up-Store präsentiert Meinl am Graben eine exklusive Auswahl von über 1.000 Feinkostartikeln. Besucher:innen dürfen sich auf ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment freuen:
von edlen Panettone über feinste Schokoladen, Pralinen, Lebkuchen, Marrons Glacés und erlesene Tees bis hin zum beliebten Meinl-Kaffee, Marmeladen, Weinen und Champagner.
Auch die beliebten Geschenkkörbe und Geschenksets sind vor Ort erhältlich – perfekt für Last-Minute-Präsente mit Stil.
Weihnachtliches Shopping mit Coffee to go
Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgt der angebotene Coffee to go. Ob beim Geschenkeshopping oder auf dem Weg über den Rochusmarkt: Eine kurze Pause mit einem heißen Getränk macht den Einkauf gleich noch gemütlicher.
Feine Genüsse für die Festtage
Der temporäre Standort bietet eine stimmige Mischung feinster Delikatessen – ideal für alle, die ihre Festtage mit hochwertigen Spezialitäten aus dem Hause Meinl bereichern möchten.
Öffnungszeiten für Stressfreies Festtagsshopping
Der Pop-up ist nur für begrenzte Zeit geöffnet – ein Besuch lohnt sich also.
Reguläre Öffnungszeiten:
- Montag bis Freitag: 10:00–18:00 Uhr
- Samstag: 9:00–13:00 Uhr
Weihnachtsöffnungszeiten:
- Adventsamstage: bis 16:00 Uhr
- 8.12.: 10:00–18:00 Uhr
- 23.12.: 10:00–18:00 Uhr
- 24.12.: 10:00–13:00 Uhr
- 31.12.: 10:00–14:00 Uhr