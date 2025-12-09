Julius Meinl am Graben eröffnet ab 3. Dezember 2025 einen temporären Pop-up-Store in der Landstraßer Hauptstraße 42, direkt gegenüber dem Rochusmarkt. Das traditionsreiche Feinkosthaus erweitert damit sein Angebot um einen zusätzlichen Standort – ideal für alle, die ihre Festtage mit besonderen Köstlichkeiten verfeinern möchten.

Über 1.000 Delikatessen im Angebot

Im Pop-up-Store präsentiert Meinl am Graben eine exklusive Auswahl von über 1.000 Feinkostartikeln. Besucher:innen dürfen sich auf ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment freuen:

von edlen Panettone über feinste Schokoladen, Pralinen, Lebkuchen, Marrons Glacés und erlesene Tees bis hin zum beliebten Meinl-Kaffee, Marmeladen, Weinen und Champagner.

Auch die beliebten Geschenkkörbe und Geschenksets sind vor Ort erhältlich – perfekt für Last-Minute-Präsente mit Stil.

Weihnachtliches Shopping mit Coffee to go

Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgt der angebotene Coffee to go. Ob beim Geschenkeshopping oder auf dem Weg über den Rochusmarkt: Eine kurze Pause mit einem heißen Getränk macht den Einkauf gleich noch gemütlicher.

Feine Genüsse für die Festtage

Der temporäre Standort bietet eine stimmige Mischung feinster Delikatessen – ideal für alle, die ihre Festtage mit hochwertigen Spezialitäten aus dem Hause Meinl bereichern möchten.

Öffnungszeiten für Stressfreies Festtagsshopping

Der Pop-up ist nur für begrenzte Zeit geöffnet – ein Besuch lohnt sich also.

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10:00–18:00 Uhr

Samstag: 9:00–13:00 Uhr

Weihnachtsöffnungszeiten: