Das begleitende Foto zeigt zwei Kolleginnen und einen Kollegen der Familienwohnbau bei der Übergabe eines Teils der Spenden. Was auf dem Bild zu sehen ist, ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt: Zusätzlich wurden noch viele weitere Artikel zusammengetragen, verpackt und der Gruft überreicht.

Engagement, das bewegt

Mit dieser Aktion möchten die Mitarbeiter:innen ein klares Zeichen setzen: Hilfe ist dort am wertvollsten, wo sie direkt ankommt. Die Freude darüber, einen Beitrag für Menschen in schwierigen Lebenssituationen leisten zu können, ist groß – und zeigt, wie wichtig Zusammenhalt gerade in herausfordernden Zeiten ist.