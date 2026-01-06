JURASSIC – The Immersive Experience kehrt ab 10. Jänner 2026 für nur vier Wochen ins Immersium:Wien zurück. Die immersive Ausstellung widmet sich der ungebrochenen Faszination der Dinosaurier und lässt die Giganten der Urzeit mit modernster Technologie erneut lebendig werden. „Die überwältigende Resonanz auf JURASSIC hat uns gezeigt, wie groß die Begeisterung für dieses Thema ist. Mit der limitierten Rückkehr möchten wir all jenen, die die Schau verpasst haben – oder sie noch einmal erleben wollen – diese einzigartige Reise in die Urzeit erneut ermöglichen.“ so Markus Beyr.

Mehr als 50 Laser-Videoprojektoren, über 120 Sound-Spuren und aufwändige audiovisuelle Installationen versetzen Besucher mitten in prähistorische Landschaften. Vom majestätischen Brachiosaurus über den Mosasaurus bis hin zum Tyrannosaurus Rex – hier erleben Gäste bekannte ebenso wie weniger bekannte Dinos in beeindruckender Größe und Detailtreue – digital, immersiv und emotional.

Das rund 60-minütige Erlebnis verbindet spektakuläre Bildwelten mit interaktiven Elementen und Wissensvermittlung. Ob beim digitalen Ausgraben von Fossilien, beim Füttern von Raptoren oder beim Erkunden der Urzeit – JURASSIC lädt zum Mitmachen und Staunen ein. Höhepunkt ist die 15-minütige Show „Jurassic – The Gathering“, die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung zeigt. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen 5D Motion Ride sowie einen optionalen VR-Flug.

Weitere Infos unter Immersium:Wien