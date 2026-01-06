Wenn eine vermeintliche Nervenheilanstalt, eine überdrehte Gästeschar und ein Top-Ensemble auf der Überholspur zusammentreffen, dann knistert’s im Theatersaal. Ab 14. Jänner 2026 hebt das Rabenhof Theater den Vorhang für „Pension Schöller“. Der Klassiker der Gebrüder Jacoby & Laufs kommt in einer einer neuen Version auf die Bühne, die zugleich dem Original Respekt erweist und jede Regel gnadenlos auf links dreht. Das Erfolgsteam hinter „Luziwuzi“ lässt Schauspiel auf Musical prallen, würzt mit einem Schuss Wahnsinn und serviert eine temporeiche Show, die das Publikum im besten Sinne aus der Fassung bringt.

Operette, Sixties und blankes Chaos

Regisseurin Ruth Brauer-Kvam zieht dabei alle Register. Zwischen operettenhaftem Glanz und dem rebellischen Sound der Roaring Sixties rast die Handlung durch irrwitzige Verwechslungen und liebevoll überzeichnete Charaktere. Die Bühne, gestaltet von Michaela Mandel, leuchtet wie ein Retro-Fiebertraum, während Alfred Mayerhofers Kostüme die exzentrische Gästeschar auf die Spitze treiben. Kyrre Kvam und Band liefern dazu den musikalischen Puls, der das Chaos charmant im Takt hält.

Top-Ensemble voller Spielleidenschaft

Caroline Frank, Doris Hindinger, Florian Carove, Gerhard Kasal, Sebastian Wendelin und Robert Slivovsky stürzen sich mit sichtlicher Lust in die turbulente Schöller-Welt. Hier ein falsch verstandenes Wort, dort ein exzentrischer Auftritt – und schon purzeln die Situationen durcheinander. Dass der Wahnsinn Methode hat, versteht sich von selbst. Die Spielfreude der Darsteller steckt an, der Schmäh sitzt punktgenau, und der Humor schraubt sich zuverlässig von charmant bis gnadenlos komisch hoch.

Publikumsliebling in neuer Aufmachung

Seit Generationen sorgt „Pension Schöller“ für Lachtränen, im Rabenhof Theater bekommt der Klassiker nun eine neue musikalische Seele. Die Neuinszenierung bleibt dem Geist des Originals treu, doch sie schickt ihn mit frischem Drive auf die Bühne. Ein Abend, der gleichermaßen Nostalgiker, Musicalfans und Freunde des gepflegten Theaterchaos glücklich macht.

„Pension Schöller“

Premiere: 14. Jänner 2026, 20 Uhr

Weitere Termine und Tickets: www.rabenhoftheater.com