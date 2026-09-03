Sicher zur Schule: Polizei gibt wichtige Tipps

Der Schulbeginn bringt wieder mehr Kinder auf Wiens Straßen. Polizei und Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, im Umfeld von Schulen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.

Gemeinsam für mehr Sicherheit

Ein sichtbares Zeichen für einen sicheren Schulweg setzten Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan, Andrea Anders, interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien, und KFV-Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch. Unterstützt wurden sie bei der Aktion von Kultfigur Helmi und dem Polizeibären.

„Für viele Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt, für andere ein weiteres Schuljahr.“

…betont Csefan. Gemeinsam mit Eltern, Schulen und Verkehrsteilnehmern wolle die Polizei dafür sorgen, dass alle Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Mehr Kontrollen vor Schulen

Zu Schulbeginn verstärkt die Wiener Polizei ihre Präsenz im Umfeld von Schulen und auf stark frequentierten Schulwegen. Autofahrer werden ersucht, das Tempo zu reduzieren und jederzeit mit plötzlich auftauchenden Kindern zu rechnen. Besondere Vorsicht gilt vor Schutzwegen.

Schulweg gemeinsam üben

Eltern sollten den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag mehrmals mit ihren Kindern abgehen und sie auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam machen. Straßen sollten möglichst bei Ampeln, Schutzwegen oder anderen gesicherten Stellen überquert werden.

Wichtig ist außerdem, vor dem Überqueren stehen zu bleiben und aufmerksam nach links, rechts und nochmals nach links zu schauen. Zwischen parkenden Autos sollten Kinder keinesfalls auf die Fahrbahn treten.

Sichtbar und aufmerksam

Smartphones und Kopfhörer können auf dem Schulweg gefährlich ablenken. Helle Kleidung und reflektierende Elemente sorgen besonders bei schlechter Sicht dafür, dass Kinder früher erkannt werden. Auch Erwachsene sind gefordert: Wer sich selbst korrekt verhält, ist im Straßenverkehr ein wichtiges Vorbild.

Für zahlreiche Volksschulen stehen unter schulwegplan.at Schulwegpläne mit empfohlenen und möglichst sicheren Routen zur Verfügung.