Seniorenparty: Mit einem Klick zu mehr Selbstständigkeit

Digitale Angebote erleichtern den Alltag – wenn man weiß, wie sie funktionieren.

Bei den Favoritner Bezirks-Senior*innen-Tagen gibt es deshalb praktische Hilfe rund um Smartphones, Apps, Online-Services und Künstliche Intelligenz.

Digitales entdecken

Den Auftakt macht die „Große Senior*innen-Party“ am 17. September im Haus Laaerberg. Von 14 bis 16.30 Uhr laden zahlreiche Stationen zum Informieren und Ausprobieren ein. Auf dem Programm stehen unter anderem ein 3D-Drucker, ein digitaler Bewegungstrainer sowie Wissenswertes über digitale Anwendungen. Auch Tanz und Musik kommen nicht zu kurz.

Stimmung garantiert

Nach dem Einlass um 13.30 Uhr wird die Veranstaltung um 14 Uhr mit Reden und einem Schulchor eröffnet. Ab 16.30 Uhr sorgt Sänger, Schauspieler und Moderator Michael Perfler mit Wienerliedern und Schlagern für beste Unterhaltung. Der Eintritt ist frei, außerdem erhalten alle Besucher*innen kostenlos eine Speise und ein Getränk.

Die Party findet am 17. September von 13.30 bis 18 Uhr im Haus Laaerberg, Ada-Christen-Gasse 3, statt. Am 21. Oktober folgt in der VHS Arthaberplatz die ebenfalls kostenlose Veranstaltung „Digital – aber sicher!“.