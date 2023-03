Keksebacken in Indien mit Straßenkindern

Die 55-jährige Landstraßer Unternehmensberaterin Brigitte Irowec absolvierte vergangenen Winter einen spannenden Entwicklungseinsatz in Indien.

„Die Zeit meines Ein­satzes übertraf all meine Erwartungen“, so Brigitte Irowec nach ihrer Rückkehr nach Österreich. Die Landstraßerin verbrachte den Winter als Senior-Expertin für die österreichische Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt“ in Indien. Die engagierte Unternehmens­beraterin unterstützte die Salesianer in der Stadt Hyderabad bei der Personalentwicklung, bei Stellenbeschreibungen und Rekrutierungsleitfäden und leitete Workshops. Daneben orga­nisierte sie Treffen von Wirtschaftskammer und Botschaft.

Bewegende Momente

Neben ihrer Tätigkeit in dem ­Projektbüro der „Jugend Eine Welt“-Partner erlebte die 55-Jährige viele bewegende ­Momente. So feierte sie Sil­vester mit geretteten Straßen­kindern. Dank Spenden und dem Engagement von „Jugend Eine Welt“ bekommen diese ein ­sicheres Zuhause. Ebenfalls ­beeindruckt war sie von einem Trainingscenter, wo arme Jugendliche zu Schneidern, Elek­trikern, Schlossern, Kellnern oder Bürokräften ausgebildet ­werden. Ein besonderes Erlebnis war für sie das Keksebacken mit ehemaligen Straßenkindern in Ramanthapur. „Als ich ge­sehen habe, mit wie viel Freude sie den Teig bearbeiten, ging mir das Herz auf.“ Interesse an einem Senior-Experts-Einsatz? Infos: www.jugendeinewelt.at