In Neubau wird derzeit ein wichtiger Baustein in Sachen Betreuungsangebot gelegt: Ab dem Frühjahr 2026 wird es im “sophie7” einen Kindergarten mit sieben Gruppen geben. Das schafft eine Vielzahl an zusätzlichen Betreuungsplätzen – und verstärkt das Bildungsangebot im Bezirk. „Im Kindergarten bekommen unsere Jüngsten das Rüstzeug für die weitere Bildungslaufbahn und erlernen die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Daher freue ich mich, dass das neue Stadtquartier ‘sophie7’ Familien neben vielen anderen Angeboten auch einen Kindergarten als erste Bildungseinrichtung bietet“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling bei einem ersten Lokalaugenschein.

Ein langjähriges Entwicklungsprojekt steht kurz vor dem Abschluss. Der neue Kindergarten ist ein wichtiger Baustein in einem vielfältigen Angebot für Familien in Neubau, ergänzt Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Die Anmeldung für einen städtischen Kindergartenplatz ist bereits hier möglich!

Ein Stadtquartier für alle Generationen

Auf dem 13 Hektar großen Areal des ehemaligen Sophienspitals entsteht bis kommenden Jahres ein urbanes und zugleich grünes Quartier mit rund 220 Wohnungen, öffentlichem Park, Spielplatz, Mehrgenerationen-Café, Sporthalle, Veranstaltungsräumen und nachhaltiger Energieversorgung. Dazu kommen begrünte Fassaden und eine Stadtterrasse für alle Wiener:innen. Ein Ort zum Wohnen und Wohlfühlen – mitten in Neubau.