Ascher nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie Themen wie Zeit, Geld, Freundschaften, Emanzipation, Liebe und Sex unter die humoristische Lupe nimmt. Mit unverwechselbarem Charme spielt, bricht und überzeichnet sie Klischees – und trifft dabei stets ins Schwarze. Ihr Stil: ehrlich, pointiert und mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Ein Muss für Comedy-Fans

Wer Lust auf einen Abend voll Witz, Esprit und liebevollem Sarkasmus hat, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Angela Ascher beweist, dass Selbstliebe nicht nur glücklich, sondern auch herrlich unterhaltsam machen kann.

📅 Wann: 20. November, 20:00 Uhr

📍 Wo: Kulisse Wien, Rosensteingasse 39, 1170 Wien

Ein Abend, der zeigt: Sich selbst zu lieben – das darf, kann und soll Spaß machen.