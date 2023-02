Klimaaktivisten legten Getreidemarkt lahm

Klimaaktivsten der „Letzten Generation“ blockierten Montagvormittag den Verkehr rund um den Naschmarkt. Ein Großaufgebot der Polizei leitete den Morgenverkehr lokal um. Die Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich wie bereits in der Vergangenheit auf die Fahrbahn. Mit ihren umstrittenen Protestaktionen fordert die Letzte Generation ein radikales Umdenken im Kampf gegen die Klimakrise. Der Protest konnte mittlerweile aufgelöst werden. Laut Polizei kam es zu 17 verwaltungsrechtlichen Festnahmen.

Forderungen

(C) zVg

Die Klebeaktion kündigten die „Klimakleber“ bereits im Vorfeld an. Zentrale Forderungen der Organisationen sind neben dem „Tempo 100 km/h“ auf der Autobahn ein gesetzliches Fracking-Verbot in Österreich. Die heutige Aktion setzte den Frühverkehr zum Schulstart in Wien lahm. Mit dem Ende der Semesterferien kehren gut 240.000 Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulalltag zurück.

