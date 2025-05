Klimaträume auf Tour: Acht junge Frauen, eine Mission

Wie sieht klimafreundlicher Urlaub in Österreich aus? Acht junge Naturfreundinnen machen es im Juli vor: Zwei Wochen lang reisen sie CO₂-schonend durch alle neun Bundesländer. Mit Rucksack, Rad und Öffis setzen sie ein starkes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität.

Seit über 130 Jahren setzen sich die Naturfreunde für Natur- und Umweltschutz ein. Aus dieser langen Tradition heraus entstand nun ein neues, innovatives Projekt: Die erste Klimatour der Naturfreundejugend. Acht junge Frauen reisen im Juli von Hütte zu Hütte – mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder per Rad. Übernachtet wird auf Naturfreundehütten, die für ihre ruhige Lage und nachhaltige Ausrichtung bekannt sind. Ziel ist es, zu zeigen, dass klimabewusstes Reisen nicht nur möglich, sondern auch inspirierend sein kann.

Der Startschuss fiel im Mai

Beim Kick-off-Wochenende Mitte Mai haben sich die Teilnehmerinnen kennengelernt, das Equipment gecheckt und sich in einem Kommunikationsworkshop vorbereitet. Dabei stand nicht nur Organisation im Vordergrund, sondern auch die Frage: Wie spreche ich über Klimaschutz? Wie wirke ich als Botschafterin für Nachhaltigkeit? Die Gruppe war sich schnell einig: Sie will mehr als bloße Worte – sie will handeln.

Deine Klimaträume zählen

Die Tour ist Teil einer größeren Kampagne: Unter dem Motto „Was ist dein Klimatraum?“ sind junge Menschen eingeladen, ihre Ideen für eine nachhaltigere Zukunft in sozialen Medien zu teilen. Mit persönlichen Videobotschaften sollen Mut gemacht und neue Perspektiven eröffnet werden. Die Botschaft: Klimaschutz beginnt bei dir – und kann auch Spaß machen.

Spenden für Bäume in Mali

Die Reise durch Österreich hat noch eine zweite wichtige Komponente: Die Teilnehmerinnen sammeln Spenden für ein Baumpflanzprojekt in Mali. Damit verbinden sie klimafreundliches Reisen mit internationaler Solidarität. Jeder Schritt, jede Fahrt und jede Story im Netz trägt zur Sensibilisierung bei – und bringt zugleich konkreten Nutzen für den globalen Klimaschutz.

Naturfreundehütten im Fokus

Wer selbst klimafreundlich urlauben möchte, findet in den Naturfreundehütten eine ideale Basis. Über 130 Hütten gibt es in ganz Österreich – viele davon bereits mit dem Umweltzeichen zertifiziert. Sie bieten nicht nur Stille und Natur pur, sondern auch regionale, saisonale Küche, oft vegetarisch oder vegan. So macht Urlaub nicht nur Spaß, sondern auch Sinn.