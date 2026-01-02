Das Smartphone wirft Fragen auf, Online-Formulare sorgen für Stirnrunzeln und Videotelefonie bleibt für viele ein Rätsel. Genau hier kommen Digitalbegleiterinnen ins Spiel. Es sind Frauen, die ihr Wissen teilen und anderen den digitalen Alltag erleichtern. In Wien startet 2026 wieder eine fundierte, kostenlose Ausbildung, die Technik verständlich macht und Sinn stiftet.

Vom Wissen zur Hilfe im Alltag

Als Digitalbegleiterin sind Sie weit mehr als Technik-Erklärerin. Sie werden Vorbild, Mutmacherin und Brückenbauerin. Die Ausbildung richtet sich an Frauen ab 60, die über digitale Grundkenntnisse verfügen und diese vertiefen möchten. Im Mittelpunkt steht das Lernen von und mit Gleichaltrigen. Wie vermittle ich Wissen verständlich? Wie motiviere ich andere Frauen, digitale Angebote selbstbewusst zu nutzen? Die Teilnehmerinnen bauen Gemeinschaften auf und tragen dazu bei, Frauen in der digitalen Welt sichtbarer zu machen.

Praxisnah online und vor Ort lernen

Der Lehrgang läuft von 4. März bis 24. September 2026 und kombiniert 16 Online-Lerneinheiten mit drei Präsenztagen in Wien. Inhalte wie Geragogik, Didaktik, Planung von Bildungsangeboten und digitale Alltagskompetenzen werden Schritt für Schritt vermittelt. Herzstück ist ein eigenes Praxisprojekt, bei dem das Gelernte direkt umgesetzt wird. Voraussetzung sind ein internetfähiges Gerät sowie die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen.

Engagieren und Zukunft mitgestalten

Ein besonderer Pluspunkt: Die gesamten Kosten inklusive Anreise und Nächtigung werden von der Internet Stiftung im Rahmen der Förderaktion „netidee“ übernommen. Nach mindestens 75 Prozent aktiver Teilnahme erhalten Absolventinnen das Zertifikat „Digitalbegleiterin“. Ein Online-Informationsabend am 12. Jänner 2026 bietet Gelegenheit, offene Fragen zu klären. Anmeldeschluss ist der 10. Februar 2026. Wer seine nachberufliche Lebensphase sinnvoll, engagiert und digital gestalten möchte, findet hier eine Aufgabe mit Mehrwert für sich selbst und für andere.

Beratung & Anmeldung: Servicestelle digitaleSenior:innen im ÖIAT, Ungargasse 64-66/3/404, 1030 Wien I Mag.Edith Simöl I Tel.: 01/595 21 12 I E-Mail: office@digitaleSeniorInnen.at

Online-Informationsabend: 12.1.2026, 17-18 Uhr I Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung unter office@digitaleSeniorInnen.at

Anmeldeschluss für den Lehrgang: 10.2.2026

digitaleseniorinnen.at

Foto: Freepik.com