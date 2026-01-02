Mit einem Vierteljahrhundert voller Bildung, Wertevermittlung und Gemeinschaft startet die Mittelschule Sacré Coeur Wien ins neue Jahr 2026. Das Jubiläum wurde im Dezember mit einem abwechslungsreichen Festprogramm und Ehrengästen gefeiert und bot einen Einblick in die gelebte Schultradition.

Festlicher Beginn in der Kapelle

Die Jubiläumsfeier begann in der hellen Kapelle der Schule mit einem bewegenden Gottesdienst. Nikolaus Krasa, Delegat der Erzdiözese Wien, leitete die Messe und ergänzte das Ritual um eine kleine Hebräischlektion. Unterstützt wurde er von Schulseelsorger Thomas Wisotzki. Der Schulchor aus Schülern und Lehrkräften sowie ein Instrumentalensemble begleiteten die Feier musikalisch und sorgten für festliche Stimmung, die perfekt zur weihnachtlichen Jahreszeit passte.

Frauenpower und ein Rückblick

Im Festsaal führte die neue Schulleiterin Sonja Siegl charmant durch das Programm. Historische Einblicke lieferte Sr. Magna, die an die Gründerin Franziska Lechner erinnerte, eine Pionierin der Frauenbildung. Andrea Pinz, Leiterin des Schulamtes der Erzdiözese Wien, würdigte das Wachstum der Schule in 25 Jahren – intellektuell, sozial und spirituell. Eva Lindl von der Schulstiftung hob die nachhaltige Wirkung weiblicher Führung hervor. Abgerundet wurde der Festakt durch persönliche Erinnerungen der ehemaligen Leiterinnen Helga Salzer und Marianne Thaler. Musikalisch begleitete der Schulchor die Festreden mit weihnachtlichen Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“.

Einblicke, Genuss und Gemeinschaft

Nach den offiziellen Programmpunkten hatten die Gäste Gelegenheit, die Schule bei Führungen kennenzulernen. Schülerinnen und Schüler präsentierten stolz Klassenräume, Projekte und besondere Lernbereiche. Den Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein mit Lebkuchen, Punsch, Buffet und einer eigens gestalteten Jubiläumstorte – ein stimmungsvoller Auftakt für das neue Jahr 2026, der Bildung, Tradition und Gemeinschaft perfekt vereinte.

Hohe Bildungsstandards mit Tradition

Die Mittelschule Sacré Coeur Wien ist Teil des traditionsreichen Campus Sacré Coeur, der auch Handelsakademie, Handelsschule, Volksschule und Gymnasium umfasst. Weltweit ist das Netzwerk Sacré Coeur mit über 150 Schulen in 30 Ländern aktiv. Die Privatschulen der Erzdiözese Wien verbinden hohe Bildungsstandards mit Wertevermittlung und ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung.

Mittelschule Sacré Coeur Wien